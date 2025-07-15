Інтернет у Японії запрацював у 4 млн разів швидше, ніж у решті світу: як це сталося

Група японських учених побила рекорд швидкості інтернету, розробивши нове оптоволокно. Дослідники передали понад 125 000 гігабайт даних за секунду на відстань 1802 км.

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Це приблизно в 4 млн разів перевищує середню швидкість інтернету в США і, за приблизними оцінками, дасть змогу завантажити весь архів інтернету менш ніж за 4 хвилини. Це більш ніж удвічі перевищує попередній світовий рекорд у 50 250 Гбіт/с, встановлений іншою групою вчених у 2024 році, пише livescience.com.

Щоб досягти цієї нової швидкості, команда розробила новий тип оптичного волокна, який за пропускною здатністю еквівалентний 19-ти стандартним оптоволокнам. Нова технологія краще підходить для передачі даних на більші відстані, ніж наявні кабелі, оскільки центральні частини всіх 19-ти волокон взаємодіють зі світлом однаково, тому вони відчувають менше світлових флуктуацій, що призводить до менших втрат даних.

Новий кабель "стискає" 19 окремих волокон до діаметра 0,127 мм, що відповідає товщині більшості наявних одноволоконних кабелів. Це означає, що новий кабель може передавати більше даних, використовуючи наявну інфраструктуру.

У березні 2023 року та сама команда досягла аналогічної швидкості передачі даних, але на відстані менше третини від відстані, яку було подолано цього разу. Згідно із заявою, основними перешкодами на шляху до збільшення дальності були подальше зниження втрат даних, які можуть відбуватися на великих відстанях, і пошук способів посилення даних. Вирішення цих завдань призвело до підвищення потужності сигналу, що дозволило передавати дані на великі відстані. Під час останньої демонстрації дані проходили через систему передачі 21 раз, досягаючи приймача, подолавши відстань, еквівалентну 1800 км.

Рекорд демонструє технологічний прогрес у розробці масштабованих оптичних систем зв'язку великої дальності, високої пропускної здатності, які могли б задовольнити зростаючий глобальний попит на дані.

Очікується, що обсяг трафіку даних у всьому світі в найближчому майбутньому значно збільшиться, тому може знадобитися нова комунікаційна інфраструктура. Надалі команда сподівається вивчити практичне застосування технології у сфері телекомунікацій.

Оптоволокно — тонка нитка з прозорого матеріалу (скла або пластику), призначена для передавання інформації у вигляді світлових сигналів. Воно використовується у волоконно-оптичних кабелях для високошвидкісного передавання даних на великі відстані.

Раніше ми писали про те, чи можна підключати інтернет-роутер до повербанка. Під час аварійного вимкнення електроенергії користувачі найбільше переживають за холодильник і зарядку телефону. Але є й інші важливі гаджети, які миттєво вимикаються під час перебоїв з електрикою, наприклад, роутер і модем.