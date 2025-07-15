На випадок екстрених ситуацій: чи можна підключати інтернет-роутер до повербанка

Під час аварійного вимкнення електроенергії користувачі найбільше переймаються холодильником і зарядкою телефону. Але є й інші важливі гаджети, які миттєво вимикаються під час перебоїв з електрикою, наприклад, роутер і модем.

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Найкраще, звісно, перевести їх на джерело безперебійного живлення, пише slashgear.com. Але якщо такої можливості немає, на якийсь час стане в пригоді і повербанк.

Однак треба враховувати, що, якщо повербанк заряджає телефон, то він не обов'язково зможе живити ще й роутер. Щоб дізнатися, чи вистачить у нього потужності, перевірте його вихід USB і загальну ємність. Вихід USB показує напругу і силу струму, які акумулятор може подавати на підключені пристрої. Багато модемів і маршрутизаторів вимагають 12 В постійного струму і сили струму від 1,5 до 2,5 А. Є й деякі моделі, які розраховані на 19 В і 2,37 А, але в більшості випадків безпечно використовувати зовнішній акумулятор на 12 В і 2,5 А.

Тут проблем не повинно виникнути, оскільки багато повербанків для ноутбуків оснащені портом USB-A або USB-C з виходом 12 В. USB-A зазвичай видає 1,5 А, а USB-C — до 3 А. Тільки переконайтеся, що у зовнішнього акумулятора є щонайменше два порти, щоб можна було одночасно підключити і роутер, і модем.

Крім вихідної напруги USB, важливо знати і ємність зовнішнього акумулятора. Саме про це говорить показник мАг. По суті, це показник того, як довго повербанк зможе живити роутер і модем в екстреному випадку. Припустимо, вашому модему потрібно 12 В 1,5 А, а роутеру — 12 В 2,5 А. Помноживши напругу на споживаний струм, ви отримаєте 18 Вт для модему і 30 Вт для роутера. У сумі це становить 48 Вт.

Якщо у вас зовнішній акумулятор ємністю 20 000 мА-год, його ємність у Вт-год складе 74 Вт-год (мА-год x 3,7 / 1000). Це означає, що 74 Вт-год / 48 Вт — це приблизно година роботи. Для більш тривалої роботи доведеться шукати більш потужний акумулятор.

Взагалі, важливо пам'ятати, що повербанк — це все-таки не міні-електростанція. Акумулятори, здатні живити роутер і модем в екстрених випадках, зазвичай не перевищують 30 000 мАгод (однією з найбільш ємних моделей є Anker Prime Power Bank з ємністю 27 650 мАгод). Портативні електростанції набагато потужніші — в середньому їхня ємність від 30 000 до 45 000 мАг.

Ще одна важлива відмінність між повербанком і портативною зарядною станцією полягає в тому, як вони використовуються для живлення маршрутизатора або модему. Більшість моделей портативних зарядних станцій оснащені щонайменше однією розеткою змінного струму на 120 В. Це означає, що ви можете просто під'єднати до нього оригінальний адаптер, що поставляється з маршрутизатором або модемом, як до звичайної розетки. З повербанком такого трюку не вийде — адже повербанки оснащені тільки вбудованими USB-портами, які видають напругу 12 В постійного струму.

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