На случай экстренных ситуаций: можно ли подключать интернет-роутер к повербанку

Во время аварийного отключения электроэнергии пользователи больше всего переживают за холодильник и зарядку телефона. Но есть и другие важные гаджеты, которые мгновенно отключаются при перебоях с электричеством, например, роутер и модем.

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Лучше всего, конечно, перевести их на источник бесперебойного питания, пишет slashgear.com. Но если такой возможности нет, на какое-то время пригодится и повербанк.

Однако надо учитывать, что, если повербанк заряжает телефон, то он не обязательно сможет запитать еще и роутер. Чтобы узнать, хватит ли у него мощности, проверьте его выход USB и общую емкость. Выход USB показывает напряжение и силу тока, которые аккумулятор может подавать на подключённые устройства. Многие модемы и маршрутизаторы требуют 12 В постоянного тока и силы тока от 1,5 до 2,5 А. Есть и некоторые модели, которые рассчитаны на 19 В и 2,37 А, но в большинстве случаев безопасно использовать внешний аккумулятор на 12 В и 2,5 А.

Тут проблем не должно возникнуть, поскольку многие повербанки для ноутбуков оснащены портом USB-A или USB-C с выходом 12 В. USB-A обычно выдаёт 1,5 А, а USB-C — до 3 А. Только убедитесь, что у внешнего аккумулятора есть как минимум два порта, чтобы можно было одновременно подключить и роутер, и модем.

Кроме выходного напряжения USB, важно знать и емкость внешнего аккумулятора. Именно об этом говорит показатель мАч. По сути, это показатель того, как долго повербанк сможет питать роутер и модем в экстренном случае. Допустим, вашему модему требуется 12 В 1,5 А, а роутеру — 12 В 2,5 А. Умножив напряжение на потребляемый ток, вы получите 18 Вт для модема и 30 Вт для роутера. В сумме это составляет 48 Вт.

Если у вас внешний аккумулятор емкостью 20 000 мА·ч, его емкость в Вт·ч составит 74 Вт·ч (мА·ч x 3,7 / 1000). Это значит, что 74 Вт·ч / 48 Вт — это примерно час работы. Для более длительной работы придется искать более мощный аккумулятор.

Вообще, важно помнить, что повербанк – это все-таки не мини-электростанция. Аккумуляторы, способные питать роутер и модем в экстренных случаях, обычно не превышают 30 000 мАч (одной из самых емких моделей является Anker Prime Power Bank с ёмкостью 27 650 мАч). Портативные электростанции гораздо более мощные – в среднем их емкость от 30 000 до 45 000 мАч.

Ещё одно важное различие между повербанком и портативной зарядной станцией заключается в том, как они используются для питания маршрутизатора или модема. Большинство моделей портативных зарядных станций оснащены как минимум одной розеткой переменного тока на 120 В. Это означает, что вы можете просто подключить к нему оригинальный адаптер, поставляемый с маршрутизатором или модемом, как к обычной розетке. С повербанком такого трюка не получится – ведь повербанки оснащены только встроенными USB-портами, которые выдают напряжение 12 В постоянного тока.

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