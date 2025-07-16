Необычная батарея сделает гаджеты более безопасными: в чем секрет

Литий-металлические аккумуляторы считаются перспективным решением благодаря своей мощности. Они способны хранить гораздо больше энергии, чем современные литий-ионные батареи, – но при этом они подвержены большому риску перегреться и загореться.

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Проблема кроется в составе таких батарей, напоминает interestingengineering.com. Литий-металлические аноды и высоковольтные оксидно-никелевые катоды могут выделять горючие газы. Накопление этих газов даже при незначительном перегреве может привести к пожару или взрыву.

Эту сложность удалось обойти китайским исследователям – они разработали литий-металлическую батарею со встроенным пламегасителем. Ее прототип включает полимер, который при повышении температуры выделяет химические вещества, препятствующие распространению огня. Проще говоря, это работает как миниатюрный огнетушитель.

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Исследователи внедрили огнестойкий полимер непосредственно в катод аккумулятора. Этот материал сохраняет стабильность при нормальных рабочих температурах. Однако при нагревании аккумулятора выше 100 °C полимер разрушается и выделяет радикалы, подавляющие химические реакции на аноде. В результате этих реакций обычно образуются горючие газы.

Для тестирования системы команда сравнила прототип со стандартным литий-металлическим аккумулятором в тех же условиях. Температура постепенно повышалась, начиная с 50 °C.

При температуре 100 °C обе батареи начали перегреваться. Но только у прототипа сработала встроенная система гашения пламени.

Когда температура превысила 120 °C, разница стала очевидной. Стандартная батарея достигла температуры 1000 °C и загорелась через 13 минут. А прототип достиг пика температуры 220 °C, и при этом даже не загорелся.

По словам специалистов, добавление такого огнестойкого полимера может изменить отношение к литий- металлическим аккумуляторам, особенно в электромобилях.

Также Фокус писал, что американские специалисты изобрели батарею будущего, которая работает в 4 раза быстрее обычной и не горит. Тогда речь шла о литий-воздушных аккумуляторах.

Еще в США создали литиевую батарею, которая будет служить рекордно долго. Пилотный завод для производства новых батарей строит базирующаяся в Бостоне компания Pure Lithium