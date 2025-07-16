Незвичайна батарея зробить гаджети безпечнішими: у чому секрет

Літій-металеві акумулятори вважаються перспективним рішенням завдяки своїй потужності. Вони здатні зберігати набагато більше енергії, ніж сучасні літій-іонні батареї, — але водночас вони схильні до великого ризику перегрітися і спалахнути.

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Проблема криється у складі таких батарей, нагадує interestingengineering.com. Літій-металеві аноди і високовольтні оксидно-нікелеві катоди можуть виділяти горючі гази. Накопичення цих газів навіть за незначного перегріву може призвести до пожежі або вибуху.

Цю складність вдалося обійти китайським дослідникам — вони розробили літій-металеву батарею з вбудованим полум'ягасником. Її прототип включає полімер, який при підвищенні температури виділяє хімічні речовини, що перешкоджають поширенню вогню. Простіше кажучи, це працює як мініатюрний вогнегасник.

"Розумне оновлення" пожежної безпеки

Дослідники впровадили вогнестійкий полімер безпосередньо в катод акумулятора. Цей матеріал зберігає стабільність за нормальних робочих температур. Однак під час нагрівання акумулятора понад 100 °C полімер руйнується і виділяє радикали, що пригнічують хімічні реакції на аноді. У результаті цих реакцій зазвичай утворюються горючі гази.

Для тестування системи команда порівняла прототип зі стандартним літій-металевим акумулятором у тих самих умовах. Температура поступово підвищувалася, починаючи з 50 °C.

За температури 100 °C обидві батареї почали перегріватися. Але тільки у прототипу спрацювала вбудована система гасіння полум'я.

Коли температура перевищила 120 °C, різниця стала очевидною. Стандартна батарея досягла температури 1000 °C і загорілася через 13 хвилин. А прототип досяг піку температури 220 °C, і при цьому навіть не загорівся.

За словами фахівців, додавання такого вогнестійкого полімеру може змінити ставлення до літій-металевих акумуляторів, особливо в електромобілях.

Також Фокус писав, що американські фахівці винайшли батарею майбутнього, яка працює в 4 рази швидше звичайної і не горить. Тоді йшлося про літій-повітряні акумулятори.

Ще у США створили літієву батарею, яка служитиме рекордно довго. Пілотний завод для виробництва нових батарей будує компанія Pure Lithium, що базується в Бостоні