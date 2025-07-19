Удалите Gmail немедленно: эксперты назвали лучшие почтовые клиенты для смартфонов

У пользователей много замечаний насчет работы приложения Gmail на Android. Сложность в том, что не все почтовые приложения работают одинаково, и некоторые из них могут быть просто недоступны для Android-устройств.

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Решение «почтовой проблемы» неожиданно нашлось у Microsoft, пишет androidpolice.com. Эксперты предлагают Outlook для Android как альтернативу Gmail и называют важные причины для предпочтения этого приложения.

Удобная сортировка почты

Функцию «Сортировка входящих» называют одной из самых удобных в приложении Outlook. В Gmail есть вкладка «Основные», но пользователи часто ей недовольны, так как она может пропускать рекламные письма или новостные рассылки.

А вот «Сортировка входящих» в Outlook вполне разумно разделяет входящую почту на две вкладки: «Отсортированные» и «Другое».

На первой вкладке находятся действительно важные письма, а все прочее, в том числе реклама и уведомления в соцсетях, отправляется в категорию «Другое» и не засоряет почту.

Встроенный календарь

Это не просто трекер встреч, а мощный интегрированный инструмент, упрощающий планирование и управление событиями.

В календаре Outlook можно получить доступ ко всем необходимым опциям: планах на каждый день, на неделю и на месяц.

Вся важная информация (например, место встречи, участники и напоминания) легко доступна и может быть отредактирована в приложении.

Работа с «облаком»

Outlook без проблем подключается к таким сервисам, как Google Drive, OneDrive и Dropbox и делает управление файлами очень простым. Функция особенно пригодится тем, чьи файлы разбросаны по разным «облачным» платформам.

К тому же, получать доступ к этим файлам можно прямо из приложения Outlook.

Красивый дизайн

Пользовательский интерфейс Gmail очень простой и местами даже безликий. В противовес такому подходу Outlook предлагает более яркий способ персонализировать внешний вид приложения.

Темы можно легко менять в настройках в зависимости от собственных пожеланий пользователя или важных для него событий. Например, эксперты издания очень хвалили возможность отразить в своем приложении время, когда проводился Прайд 2025 (в июне этого года).

Внимание к деталям

Хотя Gmail — достаточно мощное почтовое приложение, ему не хватает некоторых базовых функций. Например, хорошего текстового редактора, который есть в Outlook.

А еще, в отличие от Gmail, здесь есть возможность заблокировать приложение с помощью биометрии.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы пользователей Gmail могут атаковать хакеры. Речь шла о фишинговой схеме, которая была способна обойти систему безопасности Google.

Также стало известно, что почта Gmail может быть взломана, причем невольным «соучастником» интернет-злоумышленников становится искусственный интеллект.