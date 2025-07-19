Видаліть Gmail негайно: експерти назвали найкращі поштові клієнти для смартфонів

У користувачів багато зауважень щодо роботи додатка Gmail на Android. Складність у тому, що не всі поштові додатки працюють однаково, і деякі з них можуть бути просто недоступні для Android-пристроїв.

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Рішення "поштової проблеми" несподівано знайшлося у Microsoft, пише androidpolice.com. Експерти пропонують Outlook для Android як альтернативу Gmail і називають важливі причини для надання переваги цьому додатку.

Зручне сортування пошти

Функцію "Сортування вхідних" називають однією з найзручніших у додатку Outlook. У Gmail є вкладка "Основні", але користувачі часто нею незадоволені, оскільки вона може пропускати рекламні листи або новинні розсилки.

А ось "Сортування вхідних" в Outlook цілком розумно розділяє вхідну пошту на дві вкладки: "Відсортовані" та "Інше".

На першій вкладці перебувають дійсно важливі листи, а все інше, зокрема реклама і повідомлення в соцмережах, відправляється в категорію "Інше" і не засмічує пошту.

Вбудований календар

Це не просто трекер зустрічей, а потужний інтегрований інструмент, що спрощує планування та управління подіями.

У календарі Outlook можна отримати доступ до всіх необхідних опцій: планів на кожен день, на тиждень і на місяць.

Уся важлива інформація (наприклад, місце зустрічі, учасники та нагадування) легко доступна і може бути відредагована в застосунку.

Робота з "хмарою"

Outlook без проблем підключається до таких сервісів, як Google Drive, OneDrive і Dropbox, і робить управління файлами дуже простим. Функція особливо стане в пригоді тим, чиї файли розкидані по різних "хмарних" платформах.

До того ж, отримувати доступ до цих файлів можна прямо з програми Outlook.

Гарний дизайн

Користувацький інтерфейс Gmail дуже простий і місцями навіть безликий. На противагу такому підходу Outlook пропонує більш яскравий спосіб персоналізувати зовнішній вигляд програми.

Теми можна легко змінювати в налаштуваннях залежно від власних побажань користувача або важливих для нього подій. Наприклад, експерти видання дуже хвалили можливість відобразити у своєму додатку час, коли проводився Прайд 2025 (у червні цього року).

Увага до деталей

Хоча Gmail — досить потужний поштовий додаток, йому не вистачає деяких базових функцій. Наприклад, хорошого текстового редактора, який є в Outlook.

А ще, на відміну від Gmail, тут є можливість заблокувати додаток за допомогою біометрії.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони користувачів Gmail можуть атакувати хакери. Йшлося про фішингову схему, яка була здатна обійти систему безпеки Google.

Також стало відомо, що пошта Gmail може бути зламана, причому мимовільним "співучасником" інтернет-зловмисників стає штучний інтелект.