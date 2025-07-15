Штучний інтелект — це зручний інструмент, що допомагає нам швидше справлятися з повсякденними справами. Але він же може і підвести нас під удар хакерів.

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Інтернет-шахраї призвичаїлися використовувати інструмент Gemini для фішингу, пише androidauthority.com. Наприклад, зловмисники можуть досить легко обдурити функцію зведення електронних листів Gmail для передплатників Google Workspace.

Помилкові "підказки" можуть бути вставлені в тіло листа у форматі HTML або у вигляді тексту, прихованого невидимим кольором шрифту. Gemini, зі свого боку, інтерпретує ці підказки як команди і може відображати їх у стислому описі листа без будь-яких попереджувальних заходів.

Обдурений ШІ видає невірну інформацію Фото: androidauthority.com

На скріншоті видно, що, оскільки повідомлення приховано в тілі вихідного листа, одержувач його не помічає і може прийняти його за попередження від Gemini. А це може бути використано для демонстрації повідомлень, які змушують одержувача надавати конфіденційну інформацію без належної перевірки. Таким чином і крадуться особисті дані.

Компанія Google заявила, що вжила заходів для підвищення стійкості Gemini до подібних методів. Насамперед представники компанії нагадали, що постійно оновлюють свою базу даних шкідливих підказок та інструкцій.

Також у Google зазначили, що Gemini виявляє підозрілі або шахрайські посилання, замасковані під корисні в тексті листа, і видаляє їх із його змісту. Для подальшого посилення заходів безпеки Gemini також запитує підтвердження для видалення певних завдань.

Утім, експерти все одно радять не покладатися повністю на Gemini і бути обережними з повідомленнями, що закликають перейти за посиланням, та іншими потенційними прийомами шахраїв.

Раніше Фокус писав, що шахраї можуть атакувати ваш телефон несподіваним способом. Якщо у вас смартфон Android, то вам слід бути уважним з екраном блокування — зловмисники цілком можуть обійти це блокування.

Також стало відомо, як розпізнати шахрайство з Apple Pay. Йшлося про неправдиві попередження, в яких користувача повідомляють, що з його рахунку нібито намагалися списати гроші.

Ще повідомлялося, що шахраї придумали підступний трюк для виманювання грошей у додатку WhatsApp. Вони прикидаються дітьми своїх потенційних жертв і шлють жалібні повідомлення в месенджері.