Искусственный интеллект – это удобный инструмент, помогающий нам быстрее справляться с повседневными делами. Но он же может и подвести нас под удар хакеров.

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Интернет-мошенники наловчились использовать инструмент Gemini для фишинга, пишет androidauthority.com. Например, злоумышленники могут довольно легко обмануть функцию сводки электронных писем Gmail для подписчиков Google Workspace.

Ложные «подсказки» могут быть вставлены в тело письма в формате HTML или в виде текста, скрытого невидимым цветом шрифта. Gemini, в свою очередь, интерпретирует эти подсказки как команды и может отображать их в кратком описании письма без каких-либо предупредительных мер.

Обманутый ИИ выдает неверную информацию Фото: androidauthority.com

На скриншоте видно, что, так как сообщение скрыто в теле исходного письма, получатель его не замечает и может принять его за предупреждение от Gemini. А это может быть использовано для демонстрации сообщений, вынуждающих получателя предоставлять конфиденциальную информацию без надлежащей проверки. Таким образом и крадутся личные данные.

Компания Google заявила, что приняла меры для повышения устойчивости Gemini к подобным методам. В первую очередь представители компании напомнили, что постоянно обновляют свою базу данных вредоносных подсказок и инструкций.

Также в Google отметили, что Gemini выявляет подозрительные или мошеннические ссылки, замаскированные под полезные в тексте письма, и удаляет их из его содержания. Для дальнейшего усиления мер безопасности Gemini также запрашивает подтверждение для удаления определённых задач.

Впрочем, эксперты все равно советуют не полагаться полностью на Gemini и быть осторожными с сообщениями, призывающими перейти по ссылке, и прочими потенциальными уловками мошенников.

Ранее Фокус писал, что мошенники могут атаковать ваш телефон неожиданным способом. Если у вас смартфон Android, то вам следует быть внимательным с экраном блокировки – злоумышленники вполне могут обойти эту блокировку.

Также стало известно, как распознать мошенничество с Apple Pay. Речь шла о неправдивых предупреждениях, в которых пользователя уведомляют, что с его счета якобы пытались списать деньги.

Еще сообщалось, что мошенники придумали коварный трюк для выманивания денег в приложении WhatsApp. Они притворяются детьми своих потенциальных жертв и шлют жалобные сообщения в мессенджере.