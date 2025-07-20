Редкоземельные минералы из Китая не нужны: литий для аккумуляторов добудут прямо из озер

Литиевые батареи широко применяются практически во всех современных гаджетах – от смартфонов до электромобилей. Но, во-первых, эти батареи могут быть довольно опасными из-за их легкой воспламеняемости, а во-вторых, процесс добычи лития сильно вредит экологии.

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Более щадящий метод добычи лития решили найти американские инженеры, пишет interestingengineering.com. Исследователи из Университета Коннектикута взялись за разработку производства лития из геотермальных рассолов с использованием химического осаждения.

Такая технология может сократить сопутствующие выбросы углекислого газа почти на 50%.

Для исследований выбрали богатые минералами геотермальные рассолы в районе озера Солтон-Си в Калифорнии. Горячие солевые растворы генерируют электроэнергию, вращая турбины при перекачке на поверхность. Метод исследователей предполагает дополнительный процесс извлечения ценных минералов из той же воды.

«Сквозной цифровой двойник» — это цифровая модель крупномасштабного производственного процесса. Она объединяет технико-экономические параметры и анализ жизненного цикла для оценки воздействия новых методов на окружающую среду. Такой подход является альтернативой многим существующим методам добычи, которые часто требуют больших затрат воды и энергии.

Еще исследователи сделали акцент на местной добыче лития. По их подсчетам, такая «отечественная» цепочка поставок могла бы создать более 100 тысяч рабочих мест в США.

Отметим, пока что Соединенные Штаты во многом зависят от импорта лития из других стран – в частности, Австралии и государств Южной Америки (Аргентина, Чили).

Также Фокус писал, что в США создали литиевую батарею, которая будет служить рекордно долго. Пилотный завод для производства новых батарей строит базирующаяся в Бостоне компания Pure Lithium.

Еще американские специалисты разработали батарею, которая не горит, и при этом работает в 4 раза быстрее обычной. Суть изобретения состояла в использовании литий-воздушных аккумуляторов.

Ранее стало известно, что благодаря усилиям британских специалистов была создана батарея, которая может очищать воздух. В основе ее работы лежит улавливание углекислого газа, который затем превращается в электроэнергию.