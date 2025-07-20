Рідкоземельні мінерали з Китаю не потрібні: літій для акумуляторів добудуть просто з озер

Літієві батареї широко застосовуються практично у всіх сучасних гаджетах — від смартфонів до електромобілів. Але, по-перше, ці батареї можуть бути досить небезпечними через їхню легку займистість, а по-друге, процес видобутку літію сильно шкодить екології.

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Більш щадний метод видобутку літію вирішили знайти американські інженери, пише interestingengineering.com. Дослідники з Університету Коннектикуту взялися за розробку виробництва літію з геотермальних розсолів з використанням хімічного осадження.

Така технологія може скоротити супутні викиди вуглекислого газу майже на 50%.

Для досліджень обрали багаті мінералами геотермальні розсоли в районі озера Солтон-Сі в Каліфорнії. Гарячі сольові розчини генерують електроенергію, обертаючи турбіни під час перекачування на поверхню. Метод дослідників передбачає додатковий процес вилучення цінних мінералів з тієї ж води.

"Наскрізний цифровий двійник" — це цифрова модель великомасштабного виробничого процесу. Вона об'єднує техніко-економічні параметри та аналіз життєвого циклу для оцінки впливу нових методів на навколишнє середовище. Такий підхід є альтернативою багатьом наявним методам видобутку, які часто вимагають великих витрат води та енергії.

Ще дослідники зробили акцент на місцевому видобутку літію. За їхніми підрахунками, такий "вітчизняний" ланцюжок поставок міг би створити понад 100 тисяч робочих місць у США.

Зазначимо, поки що Сполучені Штати багато в чому залежать від імпорту літію з інших країн — зокрема, Австралії та держав Південної Америки (Аргентина, Чилі).

Також Фокус писав, що в США створили літієву батарею, яка служитиме рекордно довго. Пілотний завод для виробництва нових батарей будує компанія Pure Lithium, що базується в Бостоні.

Ще американські фахівці розробили батарею, яка не горить, і при цьому працює в 4 рази швидше звичайної. Суть винаходу полягала у використанні літій-повітряних акумуляторів.

Раніше стало відомо, що завдяки зусиллям британських фахівців було створено батарею, яка може очищати повітря. В основі її роботи лежить уловлювання вуглекислого газу, який потім перетворюється на електроенергію.