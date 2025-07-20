Эти гаджеты могут замедлять ваш Wi-Fi: неожиданный список устройств-"вредителей"

Проблемы с домашним Wi-Fi – одни из самых распространенных. При этом пользователи часто и не подозревают, что соединению могут вредить привычные предметы домашней обстановки.

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Прежде всего, проверьте местоположение самого роутера, советуют эксперты slashgear.com. Если он находится где-то в дальнем углу, – неудивительно, что он работает плохо.

И лучше ставить роутер не на пол, а на возвышение – так он будет лучше ловить сигнал.

Если вам по каким-то причинам не нравится, что роутер на виду, – найдите для него симпатичную плетеную корзинку или что-то в этом духе, но не металлический и не деревянный ящик.

Также издание назвало домашние гаджеты, которые могут мешать вашему Wi-Fi-соединению.

Микроволновка и роутер не подружатся

Микроволновые печи действительно создают помехи Wi-Fi. Этот общий диапазон частот (2,4 ГГ) ц позволяет вам одновременно готовить еду и смотреть фильм в интернете. И даже если микроволновка выключена, лучше не размещать роутер рядом с металлическими приборами, например, холодильниками.

То же самое замечание касается камер наблюдения и беспроводных стационарных телефонов.

Тут следует отметить, что все это относится только к уже названному выше диапазону частот 2,4 ГГц. Большинство современных маршрутизаторов поддерживают Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, причем второй вариант обеспечивает более высокую скорость и пропускную способность. Попробуйте перевести больше устройств на диапазон 5 ГГц.

Зеркало – плохое соседство

Держите подальше от роутера любые металлические предметы, а также элементы с металлической отделкой. Не забывайте, что зеркала и окна тоже содержат металл. Например, зеркало — это всего лишь тонкий отражающий металл за стеклом. А так называемые низкоэмиссионные стекла используют микроскопические оксиды металлов, которые прозрачны, но отражают ультрафиолетовые лучи.

Опасная вода

Вода тоже блокирует электромагнитные сигналы. Вы можете даже не догадываться, но причиной плохой работы Wi-Fi может быть обыкновенный аквариум.

Правда, речь идет только о больших объемах – маленькие аквариумы вряд ли создадут реальные проблемы.

Bluetooth-устройства

В современном доме очень много таких устройств – это и смартфоны, и колонки, и приставки. Но старайтесь не собирать слишком много таких девайсов устройств; к примеру, рядом с компьютером – это приведет к снижению производительности всех устройств.

Вообще, по возможности ограничивайте трафик Bluetooth. Если устройство не использует Bluetooth в данный момент, лучше отключите его.

Телевизор как угроза

Роутеры часто ставят с телевизорами – мол, так передача данных будет лучше. Но как раз телевизор и может «убивать» Wi-Fi – кроме того, что в нем полно метала, он еще и занимает схожий диапазон частот.

Убрать роутер под телевизор – тоже не вариант. Лучше перенесите его на расстояние не менее двух метров.

Кроме названных гаджетов, на качество Wi-Fi могут влиять другие сети, а также стены вашего жилища, если они кирпичные или бетонные.

Ранее Фокус писал про распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор вашего телефона. К таким ошибкам, в частности, относится неправильная зарядка.

Также стало известно, какие Wi-Fi роутеры пора выбрасывать. Дело в том, что популярные модели TP-Link стали уязвимы для манипуляций хакеров, а потому и небезопасны.