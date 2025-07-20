Ці гаджети можуть уповільнювати ваш Wi-Fi: несподіваний список пристроїв-"шкідників"

Проблеми з домашнім Wi-Fi — одні з найпоширеніших. При цьому користувачі часто і не підозрюють, що з'єднанню можуть шкодити звичні предмети домашньої обстановки.

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Перш за все, перевірте місце розташування самого роутера, радять експерти slashgear.com. Якщо він розташований десь у дальньому кутку, — не дивно, що він працює погано.

І краще ставити роутер не на підлогу, а на піднесення — так він буде краще ловити сигнал.

Якщо вам з якихось причин не подобається, що роутер на видноті, — знайдіть для нього симпатичний плетений кошик або щось у цьому дусі, але не металевий і не дерев'яний ящик.

Також видання назвало домашні гаджети, які можуть заважати вашому Wi-Fi-з'єднанню.

Мікрохвильовка і роутер не подружаться

Мікрохвильові печі дійсно створюють перешкоди Wi-Fi. Цей загальний діапазон частот (2,4 ГГ) дає змогу вам одночасно готувати їжу і дивитися фільм в інтернеті. І навіть якщо мікрохвильова піч вимкнена, краще не розміщувати роутер поруч із металевими приладами, наприклад, холодильниками.

Те ж саме зауваження стосується камер спостереження і бездротових стаціонарних телефонів.

Тут слід зазначити, що все це стосується тільки до вже названого вище діапазону частот 2,4 ГГц. Більшість сучасних маршрутизаторів підтримують Wi-Fi в діапазонах 2,4 ГГц і 5 ГГц, причому другий варіант забезпечує більш високу швидкість і пропускну здатність. Спробуйте перевести більше пристроїв на діапазон 5 ГГц.

Дзеркало — погане сусідство

Тримайте подалі від роутера будь-які металеві предмети, а також елементи з металевим оздобленням. Не забувайте, що дзеркала і вікна теж містять метал. Наприклад, дзеркало — це всього лише тонкий метал, що відбиває, за склом. А так зване низькоемісійне скло використовує мікроскопічні оксиди металів, які прозорі, але відбивають ультрафіолетові промені.

Небезпечна вода

Вода теж блокує електромагнітні сигнали. Ви можете навіть не здогадуватися, але причиною поганої роботи Wi-Fi може бути звичайний акваріум.

Щоправда, йдеться тільки про великі обсяги — маленькі акваріуми навряд чи створять реальні проблеми.

Bluetooth-пристрої

У сучасному будинку дуже багато таких пристроїв — це і смартфони, і колонки, і приставки. Але намагайтеся не збирати надто багато таких девайсів-пристроїв; приміром, поруч із комп'ютером — це призведе до зниження продуктивності всіх пристроїв.

Взагалі, за можливості обмежуйте трафік Bluetooth. Якщо пристрій не використовує Bluetooth у цей момент, краще вимкніть його.

Телевізор як загроза

Роутери часто ставлять із телевізорами — мовляв, так передача даних буде кращою. Але якраз телевізор і може "вбивати" Wi-Fi — крім того, що в ньому повно металу, він ще й займає схожий діапазон частот.

Прибрати роутер під телевізор — теж не варіант. Краще перенесіть його на відстань не менше двох метрів.

Крім названих гаджетів, на якість Wi-Fi можуть впливати інші мережі, а також стіни вашого житла, якщо вони цегляні або бетонні.

Раніше Фокус писав про поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор вашого телефону. До таких помилок, зокрема, належить неправильне заряджання.

Також стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.