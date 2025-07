Nothing Phone (3) против Galaxy S25 и iPhone 16: эксперты проверили, какой флагман лучший

В июле на рынок вышел необычный флагманский смартфон Nothing Phone 3. Эксперты сравнили его с другими известными флагманами — Galaxy S25 от Samsung и iPhone 16 от Apple.

Цена делает Nothing Phone 3 весьма привлекательным предложением на фоне именитых конкурентов. Издание How To Geek проверило, может ли он конкурировать по производительности и другим показателям.

Стоимость

Базовая версия Nothing Phone 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 799 долларов (от 39 999 грн в Украине).

Samsung выпустила Galaxy S25 в январе 2025 года. В настоящее время он доступен по цене 719,99 долларов США за версию на 128 ГБ и 779,99 долларов США за версию на 256 ГБ, а в Украине 26 979 и 29 887 грн соответственно.

iPhone 16 от Apple был официально представлен в сентябре 2024 года. В настоящее время он доступен по цене 799 долларов за версию на 128 ГБ (31 743 грн) и 899 долларов за версию на 256 ГБ (37 160 грн).

Внешний вид

Nothig Phone (3) не самый тонкий или легкий телефон на рынке, зато определенно самый необычный благодаря прозрачной задней панелью, на которой в правом верхнем углу расположен дисплей Glyph Matrix, состоящий из 489 светодиодов. Модель предлагается в белом и черном цветах, имеет алюминиевую рамку, заднюю панель из стекла Gorilla Glass Victus и имеет класс защиты от пыли и воды IP68.

Galaxy S25, в свою очередь, является одним из самых тонких (7,2 мм) и легких (162 грамма) компактных флагманов на рынке. Смартфон с вырезом на передней панели (с минимальными рамками) может похвастаться алюминиевой рамкой, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 как спереди, так и сзади, а также защитой по стандарту IP68. Galaxy S25 превосходит все остальные смартфоны в своей ценовой категории, предлагая сразу семь различных цветов корпуса: темно-синий, мятный, ледяной синий, серебристый, сине-черный, кораллово-красный и розово-золотой.

Samsung Galaxy S25 предлагает много вариантов расцветок на выбор Фото: Скриншот

iPhone 16 имеет меньшую диагональ, но толще и тяжелее по сравнению с Galaxy S25. Он оснащен технологией Dynamic Island в виде выреза на экране, текстурированной алюминиевой рамкой, защитой IP68 и цветной стеклянной задней панелью с матовым покрытием. iPhone 16 можно купить в черном, белом, розовом, бирюзовом или ультрамариновом цвете.

Дисплей

Из трех телефонов Phone (3) оснащен самым большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 x 1260 пикселей (460 ppi) и яркостью на улице 1600 нит, а также локальной пиковой яркостью 4500 нит. Он использует не самую лучшую панель типа LTPS, а частота обновления варьируется только от 30 до 120 Гц. Зато экран использует ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц для устранения мерцания.

Nothing Phone 3 по качеству экрана уступает конкурентам Фото: Скриншот

Galaxy S25 оснащен меньшей 6,2-дюймовой панелью Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей и максимальной яркостью 2600 нит. Поскольку телефон оснащен панелью LTPO, он может динамически переключать частоту обновления между 1 Гц и 120 Гц (в адаптивном режиме). Кроме того, он оснащен лучшей защитой экрана: Gorilla Glass Victus 2 против Gorilla Glass 7i на Nothing Phone (3).

iPhone 16 оснащен еще меньшим 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2556 x 1179 пикселей (460 ppi). Яркость экрана в режиме высокой яркости достигает 2000 нит, но частота обновления зафиксирована на уровне 60 Гц.

Экран iPhone 16 защищен слоем керамического стекла Ceramic Shield Glass (новейшая версия 2024 года). iPhone (3) и Galaxy S25 поддерживают HDR10+, а iPhone 16 — HDR10 и Dolby Vision.

Производительность

Nothing Phone 3 получил оперативную память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ, что соответствует флагманскому уровню, в отличие от процессора. Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) не является чипсетом высшего уровня, поскольку Qualcomm разработала его для смартфонов верхнего среднего класса. Он оснащен основным ядром с частотой 3,21 ГГц, графическим процессором Adreno 825 с аппаратным ускорением трассировки лучей и нейропроцессором Hexagon.

Galaxy S25 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite (для Galaxy), изготовленным по 3-нм техпроцессу TSMC. Процессор имеет два основных ядра с частотой 4,32 ГГц, графический процессор Adreno 830 (производительнее Adreno 825) и нейроблок Qualcomm Hexagon для обработки ИИ на устройстве. Кроме того, Samsung оснастила свой новейший флагман 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

iPhone 16 оснащен шестиядерным чипом A18 (3 нм) с двумя ядрами производительности 4,05 ГГц, мощным графическим процессором, способным обрабатывать видеоигры уровня AAA, и 16-ядерным Neural Engine, который помогает работать с инструментами Apple Intelligence. У модели 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища NVMe.

iPhone 16 c процессором A18 может справиться с любыми задачами Фото: Скриншот

Камеры

Новинка Nothing оснащена тройной камерой, состоящей из основного сенсора 50 Мп (f/1.7, оптическая стабилизация), вспомогательного сенсора 50 Мп (f/2.7, оптическая стабилизация) с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольного сенсора 50 Мп (f/2.2, 114°). Фронтальная камера также имеет сенсор 50 Мп (f/2.2). Среди функций камеры — запись в формате 4K Ultra XDR (до 60 кадров/с), 6-кратный встроенный зум и 60-кратный гибридный зум, специальный режим Action Mode для суперстабилизации видео и режим макросъемки для съемки крупных планов небольших объектов.

Galaxy S25 также оснащен тремя задними камерами. В нем есть основной сенсор 50 МП (f/1.8, оптическая стабилизация изображения), вспомогательный сенсор 10 МП (f/2.4, оптическая стабилизация изображения) с 3-кратным телеобъективом и сверхширокоугольный сенсор 12 МП (f/2.2, 120°). Фронтальная камера также имеет 12 МП (f/2.2) с фазовым автофокусом.

Благодаря невероятной вычислительной мощности Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 может снимать видео 8K (до 30 кадров/с), записывать в 10-битном HDR и использовать Galaxy Log. Телеобъектив также может использоваться для макросъемки (с фокусным расстоянием 12,5 см). Дополнительные функции включают 30-кратный гибридный зум, ExpertRAW, Audio Eraser и Generative Edit.

У iPhone 16 простая двойная задняя камера с основным сенсором 48 МП (f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы), сверхширокоугольным сенсором 12 МП (f/2.2, 120°) и фронтальной камерой 12 МП (f/1.9) с автофокусом Dual Pixel. В отличие от Galaxy S25, он не может записывать видео в формате 8K, но определенно снимает четкое видео в формате 4K Dolby Vision (60 кадров/с) с отличной стабилизацией.

Батарея

Nothing Phone (3) оснащен самым емким и быстро заряжающимся аккумулятором среди всех телефонов в этом сравнении: кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5150 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт (хотя протокол Qi2 не поддерживается). Также доступна обратная проводная зарядка мощностью 7,5 Вт и обратная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт.

Из-за небольшой толщины Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт (Qi2-Ready) и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт. Samsung обещает до 29 часов воспроизведения видео.

iPhone 16 оснащен аккумулятором еще меньшей емкости — 3561 мА·ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью около 30 Вт, зарядку MagSafe мощностью 25 Вт (с адаптером мощностью 30 Вт или выше) и беспроводную зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт. По данным Apple, iPhone 16 обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео.

Ранее писали, в чем Nothing Phone 3 превосходит другие смартфоны. Эксперты оценили его выносливую батарею, интересный дизайн и хорошую цену.