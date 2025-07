Nothing Phone (3) проти Galaxy S25 і iPhone 16: експерти перевірили, який флагман кращий

У липні на ринок вийшов незвичайний флагманський смартфон Nothing Phone 3. Експерти порівняли його з іншими відомими флагманами — Galaxy S25 від Samsung і iPhone 16 від Apple.

Ціна робить Nothing Phone 3 вельми привабливою пропозицією на тлі іменитих конкурентів. Видання How To Geek перевірило, чи може він конкурувати за продуктивністю та іншими показниками.

Вартість

Базова версія Nothing Phone 3 з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує 799 доларів (від 39 999 грн в Україні).

Samsung випустила Galaxy S25 у січні 2025 року. Наразі він доступний за ціною 719,99 доларів США за версію на 128 ГБ і 779,99 доларів США за версію на 256 ГБ, а в Україні 26 979 і 29 887 грн відповідно.

iPhone 16 від Apple був офіційно представлений у вересні 2024 року. Наразі він доступний за ціною 799 доларів за версію на 128 ГБ (31 743 грн) і 899 доларів за версію на 256 ГБ (37 160 грн).

Зовнішній вигляд

Nothig Phone (3) не найтонший або найлегший телефон на ринку, зате безумовно найнезвичайніший завдяки прозорій задній панелі, на якій у правому верхньому куті розташований дисплей Glyph Matrix, що складається з 489 світлодіодів. Модель пропонується в білому та чорному кольорах, має алюмінієву рамку, задню панель зі скла Gorilla Glass Victus і має клас захисту від пилу та води IP68.

Galaxy S25, своєю чергою, є одним із найтонших (7,2 мм) і найлегших (162 грами) компактних флагманів на ринку. Смартфон з вирізом на передній панелі (з мінімальними рамками) може похвалитися алюмінієвою рамкою, захисним склом Gorilla Glass Victus 2 як спереду, так і ззаду, а також захистом за стандартом IP68. Galaxy S25 перевершує всі інші смартфони у своїй ціновій категорії, пропонуючи відразу сім різних кольорів корпусу: темно-синій, м'ятний, крижаний синій, сріблястий, синьо-чорний, коралово-червоний і рожево-золотий.

Samsung Galaxy S25 пропонує багато варіантів забарвлень на вибір Фото: Скриншот

iPhone 16 має меншу діагональ, але товстіший і важчий порівняно з Galaxy S25. Він оснащений технологією Dynamic Island у вигляді вирізу на екрані, текстурованою алюмінієвою рамкою, захистом IP68 і кольоровою скляною задньою панеллю з матовим покриттям. iPhone 16 можна купити в чорному, білому, рожевому, бірюзовому або ультрамариновому кольорі.

Дисплей

З трьох телефонів Phone (3) оснащений найбільшим 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2800 x 1260 пікселів (460 ppi) і яскравістю на вулиці 1600 ніт, а також локальною піковою яскравістю 4500 ніт. Він використовує не найкращу панель типу LTPS, а частота оновлення варіюється тільки від 30 до 120 Гц. Зате екран використовує ШІМ-регулювання яскравості з частотою 2160 Гц для усунення мерехтіння.

Nothing Phone 3 за якістю екрана поступається конкурентам Фото: Скриншот

Galaxy S25 оснащений меншою 6,2-дюймовою панеллю Dynamic LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів і максимальною яскравістю 2600 ніт. Оскільки телефон оснащений панеллю LTPO, він може динамічно перемикати частоту оновлення між 1 Гц і 120 Гц (в адаптивному режимі). Крім того, він оснащений кращим захистом екрана: Gorilla Glass Victus 2 проти Gorilla Glass 7i на Nothing Phone (3).

iPhone 16 оснащений ще меншим 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR з роздільною здатністю 2556 x 1179 пікселів (460 ppi). Яскравість екрана в режимі високої яскравості досягає 2000 ніт, але частота оновлення зафіксована на рівні 60 Гц.

Екран iPhone 16 захищений шаром керамічного скла Ceramic Shield Glass (новітня версія 2024 року). iPhone (3) і Galaxy S25 підтримують HDR10+, а iPhone 16 — HDR10 і Dolby Vision.

Продуктивність

Nothing Phone 3 отримав оперативну пам'ять LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом до 512 ГБ, що відповідає флагманському рівню, на відміну від процесора. Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) не є чіпсетом вищого рівня, оскільки Qualcomm розробила його для смартфонів верхнього середнього класу. Він оснащений основним ядром із частотою 3,21 ГГц, графічним процесором Adreno 825 з апаратним прискоренням трасування променів і нейропроцесором Hexagon.

Galaxy S25 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite (для Galaxy), виготовленим за 3-нм техпроцесом TSMC. Процесор має два основних ядра з частотою 4,32 ГГц, графічний процесор Adreno 830 (продуктивніший за Adreno 825) і нейроблок Qualcomm Hexagon для обробки ШІ на пристрої. Крім того, Samsung оснастила свій новітній флагман 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і сховищем UFS 4.0 об'ємом до 512 ГБ.

iPhone 16 оснащений шестиядерним чипом A18 (3 нм) з двома ядрами продуктивності 4,05 ГГц, потужним графічним процесором, здатним обробляти відеоігри рівня AAA, і 16-ядерним Neural Engine, який допомагає працювати з інструментами Apple Intelligence. У моделі 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і до 512 ГБ сховища NVMe.

iPhone 16 c процесором A18 може впоратися з будь-якими завданнями Фото: Скриншот

Камери

Новинка Nothing оснащена потрійною камерою, що складається з основного сенсора 50 Мп (f/1.7, оптична стабілізація), допоміжного сенсора 50 Мп (f/2.7, оптична стабілізація) з 3-кратним оптичним зумом і надширококутного сенсора 50 Мп (f/2.2, 114°). Фронтальна камера також має сенсор 50 Мп (f/2.2). Серед функцій камери — запис у форматі 4K Ultra XDR (до 60 кадрів/с), 6-кратний вбудований зум і 60-кратний гібридний зум, спеціальний режим Action Mode для суперстабілізації відео та режим макрозйомки для зйомки великих планів невеликих об'єктів.

Galaxy S25 також оснащений трьома задніми камерами. У ньому є основний сенсор 50 МП (f/1.8, оптична стабілізація зображення), допоміжний сенсор 10 МП (f/2.4, оптична стабілізація зображення) з 3-кратним телеоб'єктивом і надширококутний сенсор 12 МП (f/2.2, 120°). Фронтальна камера також має 12 МП (f/2.2) з фазовим автофокусом.

Завдяки неймовірній обчислювальній потужності Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 може знімати відео 8K (до 30 кадрів/с), записувати в 10-бітний HDR і використовувати Galaxy Log. Телеоб'єктив також може використовуватися для макрозйомки (з фокусною відстанню 12,5 см). Додаткові функції включають 30-кратний гібридний зум, ExpertRAW, Audio Eraser і Generative Edit.

У iPhone 16 проста подвійна задня камера з основним сенсором 48 МП (f/1.6, оптична стабілізація зі зсувом матриці), надширококутним сенсором 12 МП (f/2.2, 120°) і фронтальною камерою 12 МП (f/1.9) з автофокусом Dual Pixel. На відміну від Galaxy S25, він не може записувати відео у форматі 8K, але безумовно знімає чітке відео у форматі 4K Dolby Vision (60 кадрів/с) з відмінною стабілізацією.

Батарея

Nothing Phone (3) оснащений акумулятором, який найбільше і найшвидше заряджається, серед усіх телефонів у цьому порівнянні: кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 5150 мА-год, який підтримує дротову зарядку потужністю 65 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт (хоча протокол Qi2 не підтримується). Також доступна зворотна дротова зарядка потужністю 7,5 Вт і зворотна бездротова зарядка потужністю 5 Вт.

Через невелику товщину Galaxy S25 оснащений акумулятором ємністю 4000 мА-год, що підтримує дротове заряджання потужністю 25 Вт, бездротове заряджання потужністю 15 Вт (Qi2-Ready) і зворотне бездротове заряджання потужністю 4,5 Вт. Samsung обіцяє до 29 годин відтворення відео.

iPhone 16 оснащений акумулятором ще меншої ємності — 3561 мА-год, який підтримує дротову зарядку потужністю близько 30 Вт, зарядку MagSafe потужністю 25 Вт (з адаптером потужністю 30 Вт або вище) і бездротову зарядку Qi2 потужністю до 15 Вт. За даними Apple, iPhone 16 забезпечує до 22 годин відтворення відео.

Раніше писали, у чому Nothing Phone 3 перевершує інші смартфони. Експерти оцінили його витривалу батарею, цікавий дизайн і хорошу ціну.