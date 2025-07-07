Найкращі моделі Samsung "відпочивають": у чому Nothing Phone 3 перевершує інші смартфони

Samsung Galaxy S25 є еталоном смартфона на Android, пропонуючи багато можливостей за високою ціною. Однак нова модель Nothing Phone 3, анонсована 1 липня, має кілька величезних переваг.

Related video

У неї нестандартна витривала батарея, сміливий дизайн і вартість, яка підходить більшій кількості користувачів. Видання Android Police пояснило, чому Nothing Phone 3 кращий за флагмани Samsung.

Витривала батарея

Nothing Phone 3 повинен довго працювати без підзарядки, частково завдяки його 5150 мАг кремнієво-вуглецевій батареї. Це нова технологія, яка забезпечує більшу ємність при менших розмірах.

Керівництво Samsung озвучувало багато виправдань, чому досі її не перейняла, але, на думку аналітиків, жодне з них не витримує критики. Важко повірити, що компанія з такими великими ресурсами не може знайти безпечний спосіб встановлення кремнієво-вуглецевої батареї у свої пристрої. Ходять чутки, що таку може отримати майбутня лінійка Galaxy S26, але офіційного підтвердження поки немає.

Galaxy S25 Ultra, який вийшов на початку 2025 року, отримав покращений час роботи від батареї з тим самим літій-іонним акумулятором ємністю 5000 мАг, що і його попередник, і це помітне поліпшення. Але на практиці OnePlus 13 із кремнієво-вуглецевою технологією працює без підзарядки набагато довше — до двох днів при активному використанні. Якщо процесор Snapdragon 8s Gen 4 буде настільки ж економічний, як і торішній чипсет, Nothing Phone 3 має показати такий самий результат.

Цікавий дизайн

Samsung Galaxy S25 Ultra розчарував багатьох своїм нудним дизайном, який майже не відрізнявся від попередніх моделей. Nothing Phone 3, навпаки, отримав унікальне рішення — прозору задню панель, нестандартне розташування камер і невеликий круглий екран Glyph Matrix на кришці, де висвічуються різні написи.

Є ринкові фактори, які заважають Samsung занадто сильно ризикувати репутацією одного з найбільших виробників смартфонів. Nothing діє сміливіше і робить те, чого не може Samsung.

Android Police шкодує, що Nothing відмовилася від інтерфейсу Glyph, яким виділялися попередні моделі. Він давав змогу налаштовувати різні візуальні сповіщення для різних контактів і бачити їх з іншого кута кімнати. Тепер інформацію рахувати стало складніше, однак Glyph Matrix все ще виділяє Nothing Phone 3 серед усіх смартфонів на Android.

Не найкраща потужність, але яка ціна

На думку оглядача, чиста продуктивність має важливе значення для флагманського телефону, але кількість необхідної потужності часто переоцінюють. Якщо не редагувати відео чи фотографії, то Snapdragon 8s Gen 4 буде достатньо для більшості завдань. Потрібно ще пошукати мобільну гру, яку він не зможе запустити.

Ніхто не розуміє, що можна створити висококласний смартфон-флагман без чипсета Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. Nothing Phone 3 має якісно розроблене програмне забезпечення, унікальне обладнання та високу продуктивність, а коштує при цьому на 800 доларів дешевше, ніж Galaxy S25 Ultra.

Нещодавно стали відомі характеристики Nothing Phone 3, який називають "доступним флагманом" через ціну в 800 доларів. Він може скласти конкуренцію не тільки Samsung Galaxy, а й багатьом іншим відомим моделям.

Раніше експерти представили рейтинг смартфонів із найкращою батареєю у 2025 році. Його очолив згаданий OnePlus 13.