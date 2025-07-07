Лучшие модели Samsung "отдыхают": в чем Nothing Phone 3 превосходит другие смартфоны

Samsung Galaxy S25 является эталоном смартфона на Android, предлагая много возможностей по высокой цене. Однако новая модель Nothing Phone 3, анонсированная 1 июля, имеет несколько огромных преимуществ.

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У нее нестандартная выносливая батарея, смелый дизайн и стоимость, которая подходит большему количеству пользователей. Издание Android Police объяснило, почему Nothing Phone 3 лучше флагманов Samsung.

Выносливая батарея

Nothing Phone 3 должен долго работать без подзарядки, отчасти благодаря его 5150 мАч кремниево-углеродной батарее. Это новая технология, которая обеспечивает большую емкость при меньших размерах.

Руководство Samsung озвучивало много оправданий, почему до сих ее не переняла, но, по мнению аналитиков, ни одно из них не выдерживает критики. Трудно поверить, что компания с такими большими ресурсами не может найти безопасный способ установки кремниево-углеродной батареи в свои устройства. Ходят слухи, что такую может получить будущая линейка Galaxy S26, но официального подтверждения пока нет.

Galaxy S25 Ultra, который вышел в начале 2025 года, получил улучшенное время работы от батареи с тем же литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мАч, что и его предшественник, и это заметное улучшение. Но на практике OnePlus 13 с кремниево-углеродной технологией работает без подзарядки гораздо дольше — до двух дней при активном использовании. Если процессор Snapdragon 8s Gen 4 будет столь же экономичен, как и прошлогодний чипсет, Nothing Phone 3 должен показать такой же результат.ъ

Интересный дизайн

Samsung Galaxy S25 Ultra разочаровал многих своим скучным дизайном, который почти не отличался от предыдущих моделей. Nothing Phone 3, напротив, получил уникальное решение — прозрачную заднюю панель, нестандартное расположение камер и небольшой круглый экран Glyph Matrix на крышке, где высвечиваются разные надписи.

Есть рыночные факторы, которые мешают Samsung слишком сильно рисковать репутацией одного из крупнейших производителей смартфонов. Nothing действует смелее и делает то, чего не может Samsung.

Android Police cожалеет, что Nothing отказалась от интерфейса Glyph, которым выделялись предыдущие модели. Он позволял настраивать разные визуальные уведомления для разных контактов и видеть их из другого угла комнаты. Теперь информацию считать стало сложнее, однако Glyph Matrix все еще выделяет Nothing Phone 3 среди всех смартфонов на Android.

Не лучшая мощность, но какая цена

По мнению обозревателя, чистая производительность имеет важное значение для флагманского телефона, но количество необходимой мощности часто переоценивают. Если не редактировать видео или фотографии, то Snapdragon 8s Gen 4 будет достаточно для большинства задач. Нужно еще поискать мобильную игру, которую он не сможет запустить.

Никто не понимает, что можно создать высококлассный смартфон-флагман без чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Nothing Phone 3 имеет качественно разработанное программное обеспечение, уникальное оборудование и высокую производительность, а стоит при этом на 800 долларов дешевле, чем Galaxy S25 Ultra.

Недавно стали известны характеристики Nothing Phone 3, который называют "доступным флагманом" из-за цены в 800 долларов. Он может составить конкуренцию не только Samsung Galaxy, но и многим другим известным моделям.

Ранее эксперты представили рейтинг смартфонов с лучшей батареей в 2025 году. Его возглавил упомянутый OnePlus 13.