Турбина Skystream обещает 2,4 кВт бесплатной энергии и конец эпохи солнечных панелей

Разработанная специально для домов и малого бизнеса, Skystream 3.7 отличается своей конструкцией "все в одном", то есть оснащенная инвертором и уже интегрированными системами управления — никакой суеты.

Related video

Турбина начинает работать при ветре всего лишь 13 км/ч. Это означает, что даже в умеренно ветреных регионах можно получить выгоду. Более того, не нужно беспокоиться о шуме, поскольку Skystream работает на низкой скорости, она такая же тихая, как шелест листьев на ветру, пишет ecoticias.com.

Экономическая привлекательность Skystream от Southwest Windpower состоит в том, что благодаря льготам и идеальным ветровым условиям, она может окупиться в течение 5-ти лет. После этого пользователи смогут наслаждаться чистой энергией без дополнительных счетов.

Однако эффект выходит за рамки счетов за электроэнергию. Речь идет об энергетической автономии, о защите от постоянного роста тарифов. Пользователи буквально управляют собственным производством энергии.

Ветряк Skystream больше похож на элегантный фонарный столб, чем на промышленную турбину. Он спроектирован так, чтобы гармонично вписаться в жилую среду, не нанося вреда ландшафту.

Установка ветряной турбины Skystream 3.7

Команда разработчиков уверена, что их модель весьма конкурентоспособна на рынке ветроэнергетики.

Конечно, солнечные панели никуда не исчезнут в ближайшее время, и не должны. Но появление такой турбины, как Skystream 3.7, знаменует собой новый этап в развитии домашней энергетики. В основном потому, что она решает некоторые из дилемм, с которыми до сих пор сталкивается солнечная энергетика:

ночное время: Skystream генерирует энергию, пока дует ветер, независимо от времени суток.

облачные дни: они не влияют на турбину так, как на солнечные панели.

эстетика: ветряк не нагружает крышу и балкон, не портит вид из окна.

Кроме того, данная ветряная турбина работает без аккумуляторов, что упрощает установку и снижает затраты на обслуживание. И вместо того, чтобы накапливать энергию, она напрямую интегрируется в электросеть, работая при необходимости параллельно с традиционными источниками энергии.

Ранее мы писали о том, что гигантская ветряная турбина способна запитать 40 000 домов. Китайский государственный энергетический гигант China Huaneng Group представил морскую ветряную турбину, которая может похвастаться мощностью 17 мегаватт (МВт) и крупнейшим в мире диаметром ротора — 262 метра.