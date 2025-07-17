Турбіна Skystream обіцяє 2,4 кВт безкоштовної енергії та кінець епохи сонячних панелей

Розроблена спеціально для будинків і малого бізнесу, Skystream 3.7 вирізняється своєю конструкцією "все в одному", тобто оснащена інвертором і вже інтегрованими системами управління — жодної метушні.

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Турбіна починає працювати за вітру лише 13 км/год. Це означає, що навіть у помірно вітряних регіонах можна отримати вигоду. Ба більше, не потрібно турбуватися про шум, оскільки Skystream працює на низькій швидкості, вона така ж тиха, як шелест листя на вітрі, пише ecoticias.com.

Економічна привабливість Skystream від Southwest Windpower полягає в тому, що завдяки пільгам та ідеальним вітровим умовам, вона може окупитися протягом 5-ти років. Після цього користувачі зможуть насолоджуватися чистою енергією без додаткових рахунків.

Однак ефект виходить за рамки рахунків за електроенергію. Йдеться про енергетичну автономію, про захист від постійного зростання тарифів. Користувачі буквально керують власним виробництвом енергії.

Вітряк Skystream більше схожий на елегантний ліхтарний стовп, ніж на промислову турбіну. Він спроектований так, щоб гармонійно вписатися в житлове середовище, не завдаючи шкоди ландшафту.

Встановлення вітряної турбіни Skystream 3.7

Команда розробників упевнена, що їхня модель вельми конкурентоспроможна на ринку вітроенергетики.

Звичайно, сонячні панелі нікуди не зникнуть найближчим часом, і не повинні. Але поява такої турбіни, як Skystream 3.7, знаменує собою новий етап у розвитку домашньої енергетики. Переважно тому, що вона вирішує деякі з дилем, з якими досі стикається сонячна енергетика:

нічний час: Skystream генерує енергію, поки дме вітер, незалежно від часу доби.

хмарні дні: вони не впливають на турбіну так, як на сонячні панелі.

естетика: вітряк не навантажує дах і балкон, не псує вид із вікна.

Крім того, ця вітряна турбіна працює без акумуляторів, що спрощує установку і знижує витрати на обслуговування. І замість того, щоб накопичувати енергію, вона безпосередньо інтегрується в електромережу, працюючи за необхідності паралельно з традиційними джерелами енергії.

Раніше ми писали про те, що гігантська вітряна турбіна здатна живити 40 000 будинків. Китайський державний енергетичний гігант China Huaneng Group представив морську вітряну турбіну, яка може похвалитися потужністю 17 мегават (МВт) і найбільшим у світі діаметром ротора — 262 метри.