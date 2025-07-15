Китай побив світовий рекорд: гігантська вітряна турбіна здатна заживити 40 000 будинків

Китайський державний енергетичний гігант China Huaneng Group представив морську вітряну турбіну, яка може похвалитися потужністю 17 мегаватів (МВт) та найбільшим у світі діаметром ротора — 262 метри.

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Площа вітроелектростанції охоплює близько 53 000 квадратних метрів, що еквівалентно 7,5 стандартним футбольним полям. Центр вітряка знаходиться на висоті приблизно 152 метри, що можна порівняти з 50-поверховим житловим будинком, повідомляє Global Times.

Лінь Боцян, директор Китайського центру досліджень енергетичної економіки в Університеті Сямень, наголосив, що великі лопаті ротора вітряних турбін потрібні, щоб забезпечити вищу ефективність виробництва електроенергії.

"Це має практичний ефект зниження вартості виробництва електроенергії, тому енергетичні компанії прагнуть встановлювати більші вітряні турбіни", — пояснив Лінь.

Очікується, що вітрогенератор буде щороку виробляти 68 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Цього достатньо, щоб задовольнити річний попит на електроенергію близько 40 000 домогосподарств.

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Турбіна була розроблена для роботи в екстремальних умовах, тож може витримувати масивні хвилі висотою понад 24 метри та люті тайфуни до 17-го рівня з вітром до 209 кілометрів на годину. Всі критичні компоненти, включаючи лопаті, генератор, перетворювач і трансформатор, були виготовлені в Китаї.

Інтелектуальна система датчиків, яка надає операторам цілісний контроль стабільності всієї плавучої конструкції, дозволяє турбіні адаптуватися до складних глибоководних середовищ і працювати у водах глибиною понад 50 метрів.

Нагадаємо, європейська компанія Siemens Gamesa встановила у Данії вітряну турбіну Siemens SG DD-276 потужністю 21,5 МВт, що стало новим світовим рекордом.

Фокус також писав про те, у США почалося будівництво першого пілотного майданчика для нових вітряних турбін, від яких очікують прориву у сфері вітроенергетики.