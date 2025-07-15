Китай побил мировой рекорд: гигантская ветряная турбина способна запитать 40 000 домов

Китайский государственный энергетический гигант China Huaneng Group представил морскую ветряную турбину, которая может похвастаться мощностью 17 мегаватт (МВт) и крупнейшим в мире диаметром ротора — 262 метра.

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Площадь ветроэлектростанции охватывает около 53 000 квадратных метров, что эквивалентно 7,5 стандартным футбольным полям. Центр ветряка находится на высоте примерно 152 метра, что сопоставимо с 50-этажным жилым домом, сообщает Global Times.

Линь Боцян, директор Китайского центра исследований энергетической экономики в Университете Сямэнь, отметил, что большие лопасти ротора ветряных турбин нужны, чтобы обеспечить более высокую эффективность производства электроэнергии.

"Это имеет практический эффект снижения стоимости производства электроэнергии, поэтому энергетические компании стремятся устанавливать большие ветряные турбины", — пояснил Линь.

Ожидается, что ветрогенератор будет ежегодно производить 68 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос на электроэнергию около 40 000 домохозяйств.

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Турбина была разработана для работы в экстремальных условиях, поэтому может выдерживать массивные волны высотой более 24 метров и яростные тайфуны до 17-го уровня с ветром до 209 километров в час. Все критические компоненты, включая лопасти, генератор, преобразователь и трансформатор, были изготовлены в Китае.

Интеллектуальная система датчиков, которая предоставляет операторам целостный контроль стабильности всей плавучей конструкции, позволяет турбине адаптироваться к сложным глубоководным средам и работать в водах глубиной более 50 метров.

Напомним, европейская компания Siemens Gamesa установила в Дании ветряную турбину Siemens SG DD-276 мощностью 21,5 МВт, что стало новым мировым рекордом.

Фокус также писал о том, в США началось строительство первой пилотной площадки для новых ветряных турбин, от которых ожидают прорыва в сфере ветроэнергетики.