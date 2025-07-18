Создан первый павербанк с беспроводной зарядкой Qi 2.2, но покупателей ждет проблема

Ugreen MagFlow стал первым в мире аккумулятором, что получил функцию беспроводной зарядки и официальную сертификацию Qi 2.2 от Wireless Power Consortium (WPC).

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Он поступит в продажу в августе или сентябре (точную дату производитель пока не назвал), но до сих пор на рынке нет ни одного смартфона, который поддерживает тот же стандарт беспроводной зарядки. Об этом пишет портал Android Police.

Самым важным нововведением для большинства пользователей станет возможность зарядки мощностью до 50 Вт по сравнению с 15 Вт в стандарте Qi2, а также улучшенные магниты для повышения стабильности устройства. Эффективность работы повысилась, что потенциально снижает температуру и время зарядки.

Ugreen MagFlow получил аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, поддерживающий беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Он также оснащен кабелем USB-C для проводной зарядки. На боковой стороне корпуса расположен удобный дисплей, показывающий оставшийся заряд аккумулятора, а также дополнительный порт USB-C для зарядки других устройств.

Зарядные устройства Qi 2.2 будут обратно совместимы, но гаджеты, не поддерживающие стандарт, не смогут использовать все преимущества технологии. Поскольку технология Qi 2.2 все еще находится в стадии стандартизации, может пройти много времени, прежде чем появится первый смартфон с поддержкой Qi 2.2.

Вероятно, будущая серия Apple iPhone 17 будет использовать преимущества более высокой скорости зарядки магнитного внешнего аккумулятора MagFlow, и он должен работать и с существующей серией Apple iPhone 16. Время выхода павербанка от Ugreen должно примерно совпасть с выходом iPhone 17, поскольку Apple традиционно анонсирует новые модели именно в сентябре.

Что касается смартфонов на Android, то HMD Skyline пока является единственной моделью с полной поддержкой Qi2. Телефоны серии Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13 заявлены как совместимые с Qi 2, но им не хватает мощных магнитов, чтобы пользоваться технологией в полной мере. Ходят слухи, что серия Google Pixel 10 будет поддерживать Qi2 и даже будет поставляться с официальной линейкой аксессуаров

Недавно писали, что Samsung может создать смартфоны со встроенными магнитами, способные поддерживать Qi2. Компания проводит опрос и выясняет, как потенциальные покупатели отнесутся к тому, что ее устройства станут несколько толще.

Также Samsung может выпустить смартфон без портов. Сейчас главными препятствиями для этого являются невысокая популярность и медлительность беспроводных зарядных устройств.