Створено перший павербанк із бездротовою зарядкою Qi 2.2, але на покупців чекає проблема

Ugreen MagFlow став першим у світі акумулятором, що отримав функцію бездротової зарядки та офіційну сертифікацію Qi 2.2 від Wireless Power Consortium (WPC).

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Він надійде в продаж у серпні або вересні (точну дату виробник поки що не назвав), але досі на ринку немає жодного смартфона, який підтримує той самий стандарт бездротової зарядки. Про це пише портал Android Police.

Найважливішим нововведенням для більшості користувачів стане можливість зарядки потужністю до 50 Вт порівняно з 15 Вт у стандарті Qi2, а також поліпшені магніти для підвищення стабільності пристрою. Ефективність роботи підвищилася, що потенційно знижує температуру і час зарядки.

Ugreen MagFlow отримав акумулятор ємністю 10 000 мА-год, що підтримує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт. Він також оснащений кабелем USB-C для дротового заряджання. На бічній стороні корпусу розташований зручний дисплей, що показує залишок заряду акумулятора, а також додатковий порт USB-C для зарядки інших пристроїв.

Зарядні пристрої Qi 2.2 будуть зворотно сумісні, але гаджети, які не підтримують стандарт, не зможуть використовувати всі переваги технології. Оскільки технологія Qi 2.2 все ще перебуває на стадії стандартизації, може пройти багато часу, перш ніж з'явиться перший смартфон з підтримкою Qi 2.2.

Ймовірно, майбутня серія Apple iPhone 17 використовуватиме переваги більш високої швидкості зарядки магнітного зовнішнього акумулятора MagFlow, і він має працювати і з наявною серією Apple iPhone 16. Час виходу павербанка від Ugreen має приблизно збігтися з виходом iPhone 17, оскільки Apple традиційно анонсує нові моделі саме у вересні.

Що стосується смартфонів на Android, то HMD Skyline поки що є єдиною моделлю з повною підтримкою Qi2. Телефони серії Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13 заявлені як сумісні з Qi 2, але їм не вистачає потужних магнітів, щоб користуватися технологією повною мірою. Ходять чутки, що серія Google Pixel 10 буде підтримувати Qi2 і навіть буде поставлятися з офіційною лінійкою аксесуарів.

Нещодавно писали, що Samsung може створити смартфони з вбудованими магнітами, здатні підтримувати Qi2. Компанія проводить опитування і з'ясовує, як потенційні покупці поставляться до того, що її пристрої стануть дещо товстішими.

Також Samsung може випустити смартфон без портів. Наразі головними перешкодами для цього є невисока популярність і повільність бездротових зарядних пристроїв.