Samsung може зробити смартфони Galaxy із вбудованими магнітами: як це змінить зарядку

Південнокорейська технологічна компанія Samsung розглядає можливість випуску телефонів Galaxy з вбудованими магнітами Qi 2 для швидкої бездротової зарядки.

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Вона нещодавно провела опитування в додатку Samsung Members щодо вподобань користувачів, і одне із запитань звучало так: "Чи хотів би ви, щоб у телефон були вбудовані магніти, навіть якщо це зробить телефон товстішим?". На це звернув увагу портал SammyGuru.

Користувачам запропонували обрати: або збільшити товщину на 0,3, або на 0,5 мм, або повністю відмовитися від цієї ідеї, або обов'язково додати магніти, незважаючи на товщину. Ще одне питання було — чи зменшить незручності магнітне вирівнювання в стилі MagSafe, якщо через це буде доступне лише бездротове заряджання.

Питання свідчать про те, що Samsung розглядає можливість наслідувати приклад Apple. Qi2 — новітній стандарт бездротової зарядки від консорціуму Wireless Power Consortium, він забезпечує вищу швидкість і ефективність. Його головна перевага — магніти, які ідеально вирівнюють зарядні пристрої, щоб енергія правильно надходила в батарею.

Останні флагмани Samsung — серія Galaxy S25, Z Fold 7 і Flip 7 — підтримують бездротову зарядку Qi2, але лише частково. Вони сертифіковані на швидкість і ефективність стандарту 15 Вт, але не оснащені магнітами, тому для повноцінної зарядки потрібен сумісний чохол. Ситуація кардинально зміниться, якщо магніти почнуть вбудовувати прямо в смартфон.

В опитуванні також йдеться про те, що Samsung може впровадити технологію Qi2 у смартфони 2026 року, як-от Galaxy S26 або Galaxy Z Fold 8. Це наблизить бездротову зарядку Samsung до рівня, доступного власникам техніки Apple, і може прокласти шлях до появи офіційних аксесуарів Samsung, які під'єднуватимуться так само легко.

Раніше писали, що Samsung може випустити смартфон без портів. За словами віце-президента компанії Мінсока Канга, головною перешкодою зараз є низька швидкість і популярність бездротової зарядки.