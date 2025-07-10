Samsung може випустити смартфон без портів: з якою проблемою зіткнуться покупці

Інженери компанії Samsung задумалися над тим, щоб створити смартфон, якому не будуть потрібні дроти.

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Такий гаджет буде дуже залежним від технологій бездротового передавання даних і зарядки, тому вони мають бути поширеними та надійними. Про це виданню The National розповів віце-президент Samsung з планування продукції Мінсок Канг на заході Galaxy Unpacked 9 червня.

Бездротове заряджання повільніше і менш поширене порівняно з використанням кабельних зарядних пристроїв, оскільки сьогодні стандартом є порти USB-C. Якщо розробники хочуть обійтися без портів, то бездротове заряджання має стати набагато швидшим.

"Якщо ми хочемо випустити його, гадаю, ми можемо підготувати пристрій уже зараз, але нам слід врахувати звичайні ситуації, в яких користувач буде його використовувати", — наголосив представник Samsung.

Ідея смартфонів без портів не нова. Згідно з даними Бюро з патентів і товарних знаків США, патент на таку технологію було подано компанією HZO Inc. у США ще в 2014 році, однак від неї відмовилися через низку проблем. До них належать повільна швидкість бездротового заряджання, а також надійність і несумісність передачі даних через Bluetooth.

Наприклад, у Apple є власна технологія Airdrop, доступна тільки на її пристроях. За даними Bloomberg, Apple розглядала варіант безпортової конструкції для смартфона iPhone 17 Air, який офіційно поки не представлений.

Бездротові зарядні станції, хоча їх дедалі частіше можна зустріти в громадських місцях, особливо в кафе, як і раніше, набагато менш поширені, ніж дротові або зовнішні акумулятори. Мінсок Канг побоюється, що користувачі не зможуть знайти можливість зарядити безпортовий телефон у разі потреби.

Водночас він вважає, що смартфони без портів можуть стати хорошим варіантом завдяки своєму унікальному дизайну. Цей крок також може призвести до створення більш тонких пристроїв, оскільки порти USB-C є одними з найтовстіших компонентів.

"Це один із кандидатів на майбутній пристрій, але інженерна готовність може бути досягнута в короткі терміни. Нам потрібно подумати про те, чого хочуть користувачі і що для них дійсно зручно", — додав Канг.

Мінсок Канг також уперше підтвердив, що Samsung планує випустити смартфон, здатний складатися в троє (trifold). Компанія має намір зробити це до кінця року, хоча точну дату поки що сказати не можуть, адже модель ще допрацьовується.

"Ми перевіряємо ключові моменти для ухвалення остаточного рішення про комерціалізацію пристрою. Можу сказати, що поточна мета — кінець цього року, тому ми постараємося вивести пристрій на ринок до цього часу", — заявив віцепрезидент.

Раніше писали, що на заході Samsung Galaxy Unpacked вперше представили складаний смартфон Galaxy Z Fold 7. Він приємно здивував експертів своїм дизайном і можливостями.

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