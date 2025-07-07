Крах гіганта: як Samsung втрачає гроші через ШІ і до чого тут смартфони

Компанія Samsung Electronics повідомила про падіння прибутку в другому кварталі 2025 року на 15%, що стало найнижчим показником за шість кварталів.

Related video

Ситуація викликає побоювання щодо здатності Samsung конкурувати в перегонах чипів для штучного інтелекту. Видання AInvest проаналізувало причини та передбачило, що може очікувати на технологічного гіганта в найближчому майбутньому.

Samsung страждає з усіх боків: відтермінована сертифікація, торговельні війни та вікно для інновацій, що звужується. Компанія, яка може відновитися в другому півріччі завдяки випуску складних смартфонів Galaxy Z Fold7 і Z Flip7 9 липня, ризикує втратити ще більше грошей через виробництво напівпровідників.

Підрозділ напівпровідників Samsung (DS Division) щосили намагається отримати замовлення на свої 12-шарові чіпи HBM3E — золотий стандарт для серверів ШІ. Однак NVIDIA ще не сертифікувала їх, а виробники чіпів-конкуренти, такі як SK Hynix і Micron, уже уклали угоди. Без участі NVIDIA продажі чипів ШІ Samsung залишаються на колишньому рівні, навіть незважаючи на те, що попит на обладнання для центрів обробки даних стрімко зростає.

Ця затримка має вирішальне значення, оскільки, на думку аналітиків, до 2025 року на сервери ШІ припаде 30% світового попиту на HBM. Нездатність Samsung захопити цей ринок може назавжди поступитися позиціями конкурентам. Тим часом торгова політика США погіршує ситуацію: 33% виручки HBM Samsung надходить з Китаю, але нові правила експорту обмежують продажі передових чипів там.

Залежність Samsung від Китаю стосується не тільки HBM. Бізнес компанії з виробництва смартфонів, телевізорів і дисплеїв стикається зі зростанням логістичних витрат і митами США. Пропоновані 25%-ві мита на смартфони, вироблені не в США, загрожують ще більше скоротити маржу. Ливарний підрозділ Samsung втратив великого клієнта в особі Google через TSMC, що завдало удару по його амбіціях у сфері чипів ШІ.

Акції Samsung зросли на 19% з початку року, але це відстає від зростання KOSPI на 27%. Відновлення показників наприкінці 2025 року залежить від того, чи зможе компанія забезпечити замовлення NVIDIA на HBM3E і чи зможе чи успіх в 1c DRAM і 2nm foundry компенсувати втрати, пов'язані з продажами.

Експерти радять утриматися від інвестицій, поки Samsung не повідомить про перемоги в сертифікації HBM3E або не підпише великі контракти на чіпи ШІ. Крім того, варто стежити за відносинами між США і Китаєм, які сильно впливають на галузь.

Раніше писали, чому експерти чекають смартфон Samsung Galaxy Flip 7 FE. Він може стати дуже продуктивною, але при цьому вельми доступною моделлю.

Писали також, у чому смартфони Samsung виявилися вдвічі кращими за iPhone і Pixel. Нове маркування, яке впровадив ЄС, допомагає об'єктивно оцінити можливості пристроїв.