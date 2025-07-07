Крах гиганта: как Samsung теряет деньги из-за ИИ и при чем здесь смартфоны

Компания Samsung Electronics сообщила о падении прибыли во втором квартале 2025 года на 15%, что стало самым низким показателем за шесть кварталов.

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Ситуация вызывает опасения относительно способности Samsung конкурировать в гонке чипов для искусственного интеллекта. Издание AInvest проанализировала причины и предсказало, что может ожидать технологического гиганта в ближайшем будущем.

Samsung страдает со всех сторон: отсроченная сертификация, торговые войны и сужающееся окно для инноваций. Компания может восстановиться во втором полугодии благодаря выпуску складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 9 июля, рискует потерять еще больше денег из-за производства полупроводников.

Подразделение полупроводников Samsung (DS Division) изо всех сил пытается получить заказы на свои 12-слойные чипы HBM3E — золотой стандарт для серверов ИИ. Однако NVIDIA еще не сертифицировала их, а конкурирующие производители чипов, такие как SK Hynix и Micron, уже заключили сделки. Без участия NVIDIA продажи чипов ИИ Samsung остаются на прежнем уровне, даже несмотря на то, что спрос на оборудование для центров обработки данных стремительно растет.

Эта задержка имеет решающее значение, поскольку, по мнению аналитиков, к 2025 году на серверы ИИ придется 30% мирового спроса на HBM. Неспособность Samsung захватить этот рынок может навсегда уступить позиции конкурентам. Между тем, торговая политика США усугубляет ситуацию: 33% выручки HBM Samsung поступает из Китая , но новые правила экспорта ограничивают продажи передовых чипов там.

Зависимость Samsung от Китая касается не только HBM. Бизнес компании по производству смартфонов, телевизоров и дисплеев сталкивается с ростом логистических расходов и пошлинами США. Предлагаемые 25%-ные пошлины на смартфоны, произведенные не в США, грозят еще больше сократить маржу. Литейное подразделение Samsung потеряло крупного клиента в лице Google из-за TSMC, что нанесло удар по его амбициям в области чипов ИИ.

Акции Samsung выросли на 19% с начала года, но это отстает от роста KOSPI на 27%. Восстановление показателей в конце 2025 года зависит от того, сможет ли компания обеспечить заказы NVIDIA на HBM3E и сможет л ли успех в 1c DRAM и 2nm foundry компенсировать потери, связанные с продажами.

Эксперты советуют воздержаться от инвестиций, пока Samsung не сообщит о победах в сертификации HBM3E или не подпишет крупные контракты на чипы ИИ. Кроме того, стоит следить за отношениями между США и Китаем, которые сильно влияют на отрасль.

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