Samsung может выпустить смартфон без портов: с какой проблемой столкнутся покупатели

Инженеры компании Samsung задумались над тем, чтобы создать смартфон, которому не потребуются провода.

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Такой гаджет будет очень зависим от технологий беспроводной передачи данных и зарядки, поэтому они должны быть распространенными и надежными. Об этом изданию The National рассказал вице-президент Samsung по планированию продукции Минсок Канг на мероприятии Galaxy Unpacked 9 июня.

Беспроводная зарядка медленнее и менее распространена по сравнению с использованием кабельных зарядных устройств, поскольку сегодня стандартом являются порты USB-C. Если разработчики хотят обойтись без портов, то беспроводная зарядка должна стать гораздо быстрее.

"Если мы хотим выпустить его, думаю, мы можем подготовить устройство уже сейчас, но нам следует учесть обычные ситуации, в которых пользователь будет его использовать", — подчеркнул представитель Samsung.

Идея смартфонов без портов не нова. Согласно данным Бюро по патентам и товарным знакам США, патент на такую технологию был подан компанией HZO Inc. в США еще в 2014 году, однако от нее отказались из-за ряда проблем. К ним относятся медленная скорость беспроводной зарядки, а также надежность и несовместимость передачи данных по Bluetooth.

Например, у Apple есть собственная технология Airdrop, доступная только на ее устройствах. По данным Bloomberg, Apple рассматривала вариант безпортовой конструкции для смартфона iPhone 17 Air, который официально пока не представлен.

Беспроводные зарядные станции, хотя их все чаще можно встретить в общественных местах, особенно в кафе, по-прежнему гораздо менее распространены, чем проводные или внешние аккумуляторы. Минсок Канг опасается, что пользователи не смогут найти возможность зарядить беспортовый телефон в случае необходимости.

В то же время он считает, что смартфоны без портов могут стать хорошим вариантом благодаря своему уникальному дизайну. Этот шаг также может привести к созданию более тонких устройств, поскольку порты USB-C являются одними из самых толстых компонентов.

"Это один из кандидатов на будущее устройство, но инженерная готовность может быть достигнута в короткие сроки. Нам нужно подумать о том, чего хотят пользователи и что для них действительно удобно", — добавил Канг.

Минсок Канг также впервые подтвердил, что Samsung планирует выпустить смартфон, способный складываться в трое (trifold). Компания намерена сделать это до конца года, хотя точную дату пока сказать не могут, ведь модель еще дорабатывается.

"Мы проверяем ключевые моменты для принятия окончательного решения о коммерциализации устройства. Могу сказать, что текущая цель — конец этого года, поэтому мы постараемся вывести устройство на рынок к этому времени", — заявил вице-президент.

Ранее писали, что на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked впервые представили складной смартфон Galaxy Z Fold 7. Он приятно удивил экспертов своим дизайном и возможностями.

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