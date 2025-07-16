Samsung может сделать смартфоны Galaxy со встроенными магнитами: как это изменит зарядку

Южнокорейская технологическая компания Samsung рассматривает возможность выпуска телефонов Galaxy со встроенными магнитами Qi 2 для быстрой беспроводной зарядки.

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Она недавно провела опрос в приложении Samsung Members о предпочтениях пользователей, и один из вопросов звучал так "Хотел ли бы вы, чтобы в телефон были встроены магниты, даже если это сделает телефон толще?". На это обратил внимание портал SammyGuru.

Пользователям предложили выбрать: или увеличить толщину на 0,3, или на 0,5 мм, или полностью отказаться от этой идеи, или обязательно добавить магниты, несмотря на толщину. Еще один вопрос был — уменьшит ли неудобства магнитное выравнивание в стиле MagSafe, если из-за этого будет доступна только беспроводная зарядка.

Вопросы свидетельствуют о том, что Samsung рассматривает возможность последовать примеру Apple. Qi2 — новейший стандарт беспроводной зарядки от консорциума Wireless Power Consortium, он обеспечивает более высокую скорость и эффективность. Его главное преимущество — магниты, которые идеально выравнивают зарядные устройства, чтобы энергия правильно поступала в батарею.

Последние флагманы Samsung — серия Galaxy S25, Z Fold 7 и Flip 7 — поддерживают беспроводную зарядку Qi2, но лишь частично. Они сертифицированы на скорость и эффективность стандарта 15 Вт, но не оснащены магнитами, поэтому для полноценной зарядки требуется совместимый чехол. Ситуация кардинально изменится, если магниты начнут встраивать прямо в смартфон.

В опросе также говорится, что Samsung может внедрить технологию Qi2 в смартфоны 2026 года, такие как Galaxy S26 или Galaxy Z Fold 8. Это приблизит беспроводную зарядку Samsung к уровню, доступному владельцам техники Apple, и может проложить путь к появлению официальных аксессуаров Samsung, которые будут подключаться так же легко.

Ранее писали, что Samsung может выпустить смартфон без портов. По словам вице-президента компании Минсока Канга, главным препятствием сейчас является низкая скорость и популярность беспроводной зарядки.