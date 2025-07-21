Домашний роутер может следить за вами: как такое возможно и надо ли бояться

Все уже знают, что функции современных смартфонов позволяют им узнавать многое о жизни своих хозяев. Но Wi-Fi-роутер редко рассматривается как потенциальный «шпион», а напрасно.

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Ваш роутер знает, что вы рядом, и улавливает даже самые незначительные движения, пишет slashgear.com. Это ему удается благодаря анализу того, как электромагнитные волны распространяются и рассеиваются при взаимодействии с движущимися объектами. В отличие от камер или микрофонов, эти датчики не собирают визуальные или аудиоданные. Вместо этого они определяют присутствие, движение и даже сердцебиение, используя изменения уровня сигнала.

Как поясняют эксперты, система обнаружения Wi-Fi работает в два этапа. Сначала собираются необработанные данные, называемые информацией о состоянии канала, а затем модели машинного обучения интерпретируют закономерности в электромагнитных сигналах. Вроде бы незначительные изменения (например, если вы сидите не спокойно, а ерзаете в нетерпении) все равно могут повлиять на сигналы Wi-Fi. Роутер способен даже улавливать передвижение сквозь стены или мебель благодаря своей способности работать вне прямой видимости.

Новые Wi-Fi-роутеры лучше оснащены для сбора подробных данных о сигнале, необходимых для обнаружения движения. Такие усовершенствования, как более широкая полоса пропускания и несколько антенн, способствуют повышению точности и дальности обнаружения. Для самого гаджета это вроде бы хорошо, но с конфиденциальностью пользователей все сложнее.

Теоретически, кто-то, находящийся снаружи, может обнаружить движение — или даже понять, что вас нет дома — по уровню помех в вашем Wi-Fi-сигнале.

По мере постепенного расширения возможностей Wi-Fi-сенсоров некоторые устройства могут сохранять подобные функции включенными по умолчанию. Правда, пока политика безопасности компаний в этом смысле довольно прозрачна, отмечает издание. Например, функция Wi-Fi Motion в Xfinity по умолчанию отключена и должна быть активирована в приложении Xfinity. Пользователи могут включать и выключать отслеживание движения, настраивать чувствительность к движению и домашним животным, а также выбирать устройства для использования сенсоров. Тем не менее, осторожность не помешает, даже когда речь идет о домашнем роутере.

Ранее Фокус писал про домашние гаджеты, которые могут замедлять ваш Wi-Fi. В списке «вредителей» оказались зеркала, микроволновки и даже телевизоры.

Также стало известно, какие Wi-Fi роутеры пора выбрасывать. Дело в том, что популярные модели TP-Link стали уязвимы для манипуляций хакеров, а потому и небезопасны.