Домашній роутер може стежити за вами: як таке можливо і чи треба боятися

Усі вже знають, що функції сучасних смартфонів дають їм змогу дізнаватися багато про життя своїх господарів. Але Wi-Fi-роутер рідко розглядається як потенційний "шпигун", а даремно.

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Ваш роутер знає, що ви поруч, і вловлює навіть найнезначніші рухи, пише slashgear.com. Це йому вдається завдяки аналізу того, як електромагнітні хвилі поширюються і розсіюються при взаємодії з рухомими об'єктами. На відміну від камер або мікрофонів, ці датчики не збирають візуальні або аудіодані. Замість цього вони визначають присутність, рух і навіть серцебиття, використовуючи зміни рівня сигналу.

Як пояснюють експерти, система виявлення Wi-Fi працює у два етапи. Спочатку збираються необроблені дані, звані інформацією про стан каналу, а потім моделі машинного навчання інтерпретують закономірності в електромагнітних сигналах. Начебто незначні зміни (наприклад, якщо ви сидите не спокійно, а соваєтеся в нетерпінні) все одно можуть вплинути на сигнали Wi-Fi. Роутер здатний навіть вловлювати пересування крізь стіни або меблі завдяки своїй здатності працювати поза прямою видимістю.

Нові Wi-Fi-роутери краще оснащені для збору докладних даних про сигнал, необхідних для виявлення руху. Такі удосконалення, як ширша смуга пропускання і кілька антен, сприяють підвищенню точності та дальності виявлення. Для самого гаджета це начебто добре, але з конфіденційністю користувачів все складніше.

Теоретично, хтось, хто перебуває зовні, може виявити рух — або навіть зрозуміти, що вас немає вдома — за рівнем перешкод у вашому Wi-Fi-сигналі.

У міру поступового розширення можливостей Wi-Fi-сенсорів деякі пристрої можуть зберігати подібні функції увімкненими за замовчуванням. Щоправда, поки що політика безпеки компаній у цьому сенсі досить прозора, зазначає видання. Наприклад, функція Wi-Fi Motion в Xfinity за замовчуванням відключена і має бути активована в застосунку Xfinity. Користувачі можуть вмикати і вимикати відстеження руху, налаштовувати чутливість до руху і домашніх тварин, а також вибирати пристрої для використання сенсорів. Проте, обережність не завадить, навіть коли йдеться про домашній роутер.

Раніше Фокус писав про домашні гаджети, які можуть уповільнювати ваш Wi-Fi. У списку "шкідників" опинилися дзеркала, мікрохвильовки і навіть телевізори.

Також стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.