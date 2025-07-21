Без них трудно жить: 5 приложений, которые должны стоять на каждом смартфоне

От календарей до приложений для напоминаний — у каждого есть свой список лучших виджетов Android. Они помогают получать обзор различных вещей, не открывая приложение, с которым связаны.

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При каждой настройке нового телефона эксперты рекомендуют обновлять некоторые виджеты. Они выделили основные в своем материале, опубликованном на androidauthority.com.

1. TickTick

TickTick — хорошее приложение для ведения списков дел, и его виджеты также помогают быть организованными. Напоминания являются способом держать все под контролем, но чтобы не перегружать себя уведомлениями, стоит использовать всего два виджета приложения. Один для быстрого создания новых задач, а другой — для обзора всех просроченных и предстоящих задач. Помимо регулярных напоминаний, виджеты помогают быстро получить представление о том, что нужно сделать, не открывая приложение.

2. Google Календарь

Виджет Google Календаря не самый привлекательный, но он справляется со своей задачей. Благодаря ему на втором главном экране можно видеть все предстоящие события и встречи. Он также помогает, когда нужно подготовиться к мероприятиям. В таких случаях удобно напоминание за день, а просмотр всего месяца на небольшом виджете позволяет переносить повторяющиеся встречи, дает понять в какие дни нужно больше времени уделить работе, чтобы все успеть.

Это приложение можно заменить на Month: Calendar Widget, обладающее более привлекательным дизайном.

3. Vocabulary (Словарь)

Vocabulary — одно из приложений для изучения иностранных языков. При включенных уведомлениях оно отправляет слова, которые могут быть интересны пользователю. Виджет позволяет пользоваться всеми преимуществами приложения, даже если его не открывать. Он обновляется один или два раза в час (хотя частоту можно настроить), поэтому обычно при каждой проверке телефона пользователя встречает новое слово.

4. Brave Search

Эксперты рекомендуют попробовать Brave вместо Chrome. Они считают, что эта поисковая система лучше, чем у Google, перегруженного рекламой. На смартфонах можно заменить обычный виджет Google Search на виджет Brave Search.

Он обеспечивает быстрый доступ к поисковому запросу в Brave и даст возможность голосового поиска. Виджет стоит использовать вместо обычного ярлыка приложения, чтобы не отвлекаться на последнюю открытую вкладку.

5. Часы/Погода

Существует множество приложений с часами и погодой, но стандартное приложение "Погода" позволяет объединить время, дату и прогноз погоды в одном виджете на главном экране. Это особенно удобно, если вы хотите быстро посмотреть прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Можно также настроить уведомление IFTTT, чтобы получать предупреждения, если температура поднимется выше определенного значения.

Если вы ищете приложение с аналогичной функциональностью, попробуйте Digital Clock & Weather Widget, рекомендуют авторы.

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