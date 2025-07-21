Без них важко жити: 5 додатків, які мають стояти на кожному смартфоні

Від календарів до додатків для нагадувань — у кожного є свій список найкращих віджетів Android. Вони допомагають отримувати огляд різних речей, не відкриваючи додаток, з яким пов'язані.

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Під час кожного налаштування нового телефону експерти рекомендують оновлювати деякі віджети. Вони виділили основні у своєму матеріалі, опублікованому на androidauthority.com.

1. TickTick

TickTick — хороший додаток для ведення списків справ, і його віджети також допомагають бути організованими. Нагадування є способом тримати все під контролем, але щоб не перевантажувати себе повідомленнями, варто використовувати лише два віджети програми. Один для швидкого створення нових завдань, а інший — для огляду всіх прострочених і майбутніх завдань. Крім регулярних нагадувань, віджети допомагають швидко отримати уявлення про те, що потрібно зробити, не відкриваючи додаток.

2. Google Календар

Віджет Google Календаря не найпривабливіший, але він справляється зі своїм завданням. Завдяки йому на другому головному екрані можна бачити всі майбутні події та зустрічі. Він також допомагає, коли потрібно підготуватися до заходів. У таких випадках зручне нагадування за день, а перегляд усього місяця на невеликому віджеті дає змогу переносити зустрічі, що повторюються, дає зрозуміти, в які дні потрібно більше часу приділити роботі, щоб усе встигнути.

Цей застосунок можна замінити на Month: Calendar Widget, що має привабливіший дизайн.

3. Vocabulary (Словник)

Vocabulary — один із додатків для вивчення іноземних мов. У разі ввімкнених сповіщень він надсилає слова, які можуть бути цікаві користувачеві. Віджет дає змогу користуватися всіма перевагами додатка, навіть якщо його не відкривати. Він оновлюється один або два рази на годину (хоча частоту можна налаштувати), тому зазвичай при кожній перевірці телефона користувача зустрічає нове слово.

4. Храбрий пошук

Експерти рекомендують спробувати Brave замість Chrome. Вони вважають, що ця пошукова система краща, ніж у Google, перевантаженого рекламою. На смартфонах можна замінити звичайний віджет Google Search на віджет Brave Search.

Він забезпечує швидкий доступ до пошукового запиту в Brave і дасть можливість голосового пошуку. Віджет варто використовувати замість звичайного ярлика додатка, щоб не відволікатися на останню відкриту вкладку.

5. Годинник/Погода

Існує безліч додатків із годинником і погодою, але стандартний застосунок "Погода" дає змогу об'єднати час, дату та прогноз погоди в одному віджеті на головному екрані. Це особливо зручно, якщо ви хочете швидко подивитися прогноз погоди на найближчі кілька днів. Можна також налаштувати повідомлення IFTTT, щоб отримувати попередження, якщо температура підніметься вище певного значення.

Якщо ви шукаєте додаток з аналогічною функціональністю, спробуйте Digital Clock & Weather Widget, рекомендують автори.

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