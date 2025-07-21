Чому варто купувати смартфони, які заряджаються від будь-якої зарядки: відповідь експертів

Одна з моїх головних вимог до будь-якого телефону полягає в тому, що він має швидко заряджатися незалежно від того, яка розетка під рукою у користувача.

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Бренди покращують підтримку найпоширеніших стандартів зарядки. Однак є й ті, хто утримується від цього. Apple вперто дотримується зарядки потужністю менше 25 Вт, як і флагмани Samsung, які не належать до Ultra, в той час як Google Pixel 9 Pro XL вимагає потужності в 37 Вт, пише Android Authority.

Наприклад, раніше Xiaomi використовувала фірмові кабелі та роз'єми, а тепер її новітній смартфон Xiaomi 15 Ultra швидко заряджається практично від чого завгодно. Те саме стосується і дешевшого OnePlus 13. Під час тестів ця модель продемонструвала найшвидші результати з конкретним адаптером SuperVOOC, хоча 65 Вт — це далеко не найвищий рівень потужності сьогодні. Однак дедалі поширеніший адаптер USB PD PPS забезпечить практично такий самий час повного заряджання завдяки потужності близько 45 Вт. Різниця в 12 хвилин — це зовсім небагато.

OnePlus 13 Charging Test Power (W) Time to full (mins) SuperVOOC

65

35

100W PPS

44

47

30W PPS

24

58

45W PD 3.0

18

150

QC 2.0

18

150



Навіть із менш потужним адаптером USB PD PPS (30 Вт) час повного заряджання залишається менше години, що швидше, ніж у деяких флагманів-конкурентів у найшвидших конфігураціях. OnePlus 13 швидко заряджається і за допомогою адаптера PPS для ноутбука, навушників, смартфонів Pixel та інших пристроїв.

Старі стандарти працюють повільніше, але це очікувано, наприклад, 150 хвилин від USB PD 3.0. Порт Quick Charge 2.0 на базі USB-A теж повільний, але 18 Вт все ж краще, ніж нічого. Хороша новина полягає в тому, що користувачі отримують практично ту саму швидкість, що й сучасний зарядний пристрій USB PD PPS, аж до досить швидких 45 Вт.

Смартфон OnePlus 13 і зарядка Фото: androidauthority.com

Samsung Galaxy S25 Ultra також чудовий телефон із підтримкою заряджання — нехай він і не такий швидкий та коштує значно дорожче. Він забезпечує 45 Вт через PPS, 24 Вт через PD 3.0 і 15 Вт через старий порт Quick Charge. Це солідний запас, який гарантує, що смартфон буде заряджатися хоча б відносно швидко від будь-якої розетки. Шкода тільки, що інші моделі серії заряджаються не так швидко.

Отже, широка підтримка швидкої зарядки доступна навіть дуже дорогим флагманам. OnePlus 13 домігся того ж, але в більш доступній комплектації, і тепер настав час для більш доступних смартфонів, які також зможуть заряджатися швидко і універсально.

Раніше ми писали, що відомий бренд смартфонів готує сюрприз для користувачів. Китайська компанія OnePlus планує наступного року розширити свою лінійку смартфонів і планшетів. Плани амбітні — до випуску готуються два компактні пристрої (телефон і планшет), а також ще кілька флагманських смартфонів.