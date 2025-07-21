Відомий бренд смартфонів готує сюрприз користувачам: у мережу витекли подробиці

Китайська компанія OnePlus планує наступного року розширити свою лінійку смартфонів і планшетів. Плани амбітні — до випуску готуються два компактні пристрої (телефон і планшет), а також ще кілька флагманських смартфонів.

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Про яку саме кількість флагманів ідеться, поки неясно, пише phonearena.com. Але вже відомо, що в комплекті з компактним телефоном (поки що відомим під назвою OnePlus 15T) вийде і планшет з потужним чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Цей чипсет — вірний показник флагманської лінійки, зазначає видання.

Відомо також, що інший компактний пристрій, який буде випущено разом із планшетом, буде оснащено 6,3-дюймовим дисплеєм. Це не дивно, адже майбутній OnePlus 15T — уже не перший компактний флагман компанії. OnePlus 13T дебютував на ринку ще у квітні і теж був оснащений 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм.

Ще одна цікава інформація щодо нових девайсів OnePlus — що компанія збереже ультразвуковий сканер відбитків пальців в OnePlus 15T замість оптичного. А головна новина в тому, що смартфон отримає потужну батарею ємністю 7000 мАг, — і це справді вражає, з урахуванням того, що йдеться про компактний телефон.

Ходять чутки, що OnePlus 15T і OnePlus Pad 3 Mini вийдуть у першій половині 2026 року. Хоча, як нагадує видання, у них будуть досить сильні конкуренти-співвітчизники. До презентації нових смартфонів готуються ще принаймні два відомих китайських бренди — Oppo і Honor.

Зокрема, компанія Oppo випустить модель Find X9s на початку наступного року, і приблизно в той самий час вийде і новий Honor Magic 8 Mini.

До того ж, прем'єри на 2026 рік планують і бренди Xiaomi та Vivo. Щоправда, телефони (також заявлені як "компактні флагмани") вийдуть дещо пізніше, ніж новинки Oppo і Honor.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Також Фокус писав, що китайським виробникам вдалося випустити найлегший у світі смартфон. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.

А новий смартфон Honor X70, що вийшов у липні цього року, виявився не тільки суперміцним, а ще й отримав потужну батарею на 8300 мАг.