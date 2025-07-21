Известный бренд смартфонов готовит сюрприз пользователям: в сеть утекли подробности

Китайская компания OnePlus планирует в следующем году расширить свою линейку смартфонов и планшетов. Планы амбициозные – к выпуску готовятся два компактных устройства (телефон и планшет), а также еще несколько флагманских смартфонов.

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О каком именно количестве флагманов идет речь, пока неясно, пишет phonearena.com. Но уже известно, что в комплекте с компактным телефоном (пока что известным под названием OnePlus 15T) выйдет и планшет с мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Этот чипсет – верный показатель флагманской линейки, отмечает издание.

Известно также, что другое компактное устройство, которое будет выпущено вместе с планшетом, будет оснащено 6,3-дюймовым дисплеем. Это неудивительно, ведь будущий OnePlus 15T — уже не первый компактный флагман компании. OnePlus 13T дебютировал на рынке ещё в апреле и тоже был оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем.

Ещё одна интересная информация относительно новых девайсов OnePlus – что компания сохранит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в OnePlus 15T вместо оптического. А главная новость в том, что смартфон получит мощную батарею емкостью 7000 мАч, – и это действительно впечатляет, с учетом того, что речь идет о компактном телефоне.

Ходят слухи, что OnePlus 15T и OnePlus Pad 3 Mini выйдут в первой половине 2026 года. Хотя, как напоминает издание, у них будут достаточно сильные конкуренты-соотечественники. К презентации новых смартфонов готовятся еще по крайней мере два известных китайских бренда – Oppo и Honor.

В частности, компания Oppo выпустит модель Find X9s в начале следующего года, и примерно в то же самое время выйдет и новый Honor Magic 8 Mini.

К тому же, премьеры на 2026 год планируют и бренды Xiaomi и Vivo. Правда, телефоны (также заявленные как «компактные флагманы) выйдут несколько позже, чем новинки Oppo и Honor.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом это будет первый телефон с аккумулятором такой емкости.

Также Фокус писал, что китайским производителям удалось выпустить самый легкий в мире смартфон. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.

А новый смартфон Honor X70, вышедший в июле этого года, оказался не только суперпрочным, но еще и получил мощную батарею на 8300 мАч.