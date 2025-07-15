Xiaomi випустить лімітовану лінійку смартфонів: у чому їхня особливість (фото)

Китайська компанія Xiaomi в рамках співпраці з Leica випустить нову спеціальну версію свого флагманського смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Як випливає з назви, спецвипуск присвячений сторіччю знаменитого німецького бренду.

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Спеціальне видання Xiaomi 15 Ultra поставляється в подарунковій коробці, що включає ексклюзивну фотокнигу від Xiaomi і Leica, повідомляє gizmochina.com. Видання нагадує, що чудовими камерами своїх смартфонів Xiaomi зобов'язана, зокрема, співпраці з Leica.

Xiaomi 15 Ultra отримала спеціальний "ювілейний" дизайн Фото: Xiaomi

Ювілейний смартфон отримав і незвичайний дизайн, що нагадує культову камеру Leica 1, — це була перша комерційно доступна 35-міліметрова камера, представлена в 1925 році. Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica демонструє сріблясту задню панель із золотими акцентами, особливо на великому кільці камери. Для більш автентичного вигляду оправа також має сколоту сіру рамку, крізь яку видно метал: це створює враження вінтажної камери.

Xiaomi красиво відзначила ювілей Leica Фото: Xiaomi

Втім, в іншому спеціальна версія пропонує точно такі ж характеристики, що і звичайна Xiaomi 15 Ultra. Смартфон оснащений масивною 1-дюймовою основною камерою на задній панелі з великим 200-мегапіксельним телеоб'єктивом з 4,3-кратним оптичним зумом і сенсором розміром 1/1,4 дюйма. Крім того, є ще один 50-мегапіксельний 3-кратний телеоб'єктив і надширококутний об'єктив 50 МП. Серед інших примітних особливостей — чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,73-дюймовий дисплей LTPO AMOLED QHD і корпус зі ступенем захисту IP68.

Зазначимо, раніше стало відомо, що телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.

Також Фокус повідомляв, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Бренд має намір реанімувати одну зі своїх найнезвичайніших ідей — подвійний дисплей у дусі моделі Mi 11 Ultra.

Ще нагадаємо, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Тоді компанія заявила, що у цього девайса найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".