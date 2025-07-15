Xiaomi выпустит лимитированную линейку смартфонов: в чем их особенность (фото)

Китайская компания Xiaomi в рамках сотрудничества с Leica выпустит новую специальную версию своего флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Как следует из названия, спецвыпуск посвящен столетию знаменитого немецкого бренда.

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Специальное издание Xiaomi 15 Ultra поставляется в подарочной коробке, включающей эксклюзивную фотокнигу от Xiaomi и Leica, сообщает gizmochina.com. Издание напоминает, что отличными камерами своих смартфонов Xiaomi обязана, в том числе, сотрудничеству с Leica.

Xiaomi 15 Ultra получила специальный "юбилейный" дизайн Фото: Xiaomi

Юбилейный смартфон получил и необычный дизайн, напоминающий культовую камеру Leica 1, – это была первая коммерчески доступная 35-миллиметровая камера, представленная в 1925 году. Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica демонстрирует серебристую заднюю панель с золотыми акцентами, особенно на большом кольце камеры. Для более аутентичного вида оправа также имеет сколотую серую рамку, сквозь которую виден металл: это создает впечатление винтажной камеры.

Xiaomi красиво отметила юбилей Leica Фото: Xiaomi

Впрочем, в остальном специальная версия предлагает точно такие же характеристики, что и обычная Xiaomi 15 Ultra. Смартфон оснащен массивной 1-дюймовой основной камерой на задней панели с большим 200-мегапиксельным телеобъективом с 4,3-кратным оптическим зумом и сенсором размером 1/1,4 дюйма. Кроме того, есть еще один 50-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и сверхширокоугольный объектив 50 МП. Среди других примечательных особенностей — чипсет Snapdragon 8 Elite, 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED QHD и корпус со степенью защиты IP68.

Отметим, ранее стало известно, что телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.

Также Фокус сообщал, что Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит. Бренд намерен реанимировать одну из своих самых необычных идей – двойной дисплей в духе модели Mi 11 Ultra.

Еще напомним, что в июне этого года вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Тогда компания заявила, что у этого девайса самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».