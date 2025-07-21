Почему стоит покупать смартфоны, которые заряжаются от любой зарядки: ответ экспертов

Одно из моих главных требований к любому телефону заключается в том, что он должен быстро заряжаться независимо от того, какая розетка под рукой у пользователя.

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Бренды улучшают поддержку наиболее распространенных стандартов зарядки. Однако есть и те, кто воздерживается от этого. Apple упорно придерживается зарядки мощностью менее 25 Вт, как и флагманы Samsung, не относящиеся к Ultra, в то время как Google Pixel 9 Pro XL требует мощности в 37 Вт, пишет Android Authority.

Например, ранее Xiaomi использовала фирменные кабели и разъемы, а теперь ее новейший смартфон Xiaomi 15 Ultra быстро заряжается практически от чего угодно. То же касается и более дешевого OnePlus 13. Во время тестов эта модель продемонстрировала самые быстрые результаты с конкретным адаптером SuperVOOC, хотя 65 Вт — это далеко не самый высокий уровень мощности сегодня. Однако все более распространенный адаптер USB PD PPS обеспечит практически такое же время полной зарядки благодаря мощности около 45 Вт. Разница в 12 минут — это совсем немного.

OnePlus 13 Charging Test Power (W) Time to full (mins) SuperVOOC

65

35

100W PPS

44

47

30W PPS

24

58

45W PD 3.0

18

150

QC 2.0

18

150



Даже с менее мощным адаптером USB PD PPS (30 Вт) время полной зарядки остается менее часа, что быстрее, чем у некоторых флагманов-конкурентов в самых быстрых конфигурациях. OnePlus 13 быстро заряжается и с помощью адаптера PPS для ноутбука, наушников, смартфонов Pixel и других устройств.

Старые стандарты работают медленнее, но это ожидаемо, например, 150 минут от USB PD 3.0. Порт Quick Charge 2.0 на базе USB-A тоже медленный, но 18 Вт все же лучше, чем ничего. Хорошая новость заключается в том, что пользователи получают практически ту же скорость, что и современное зарядное устройство USB PD PPS, вплоть до довольно быстрых 45 Вт.

Смартфон OnePlus 13 и зарядка Фото: androidauthority.com

Samsung Galaxy S25 Ultra также отличный телефон с поддержкой зарядки — пусть он и не такой быстрый и стоит значительно дороже. Он обеспечивает 45 Вт через PPS, 24 Вт через PD 3.0 и 15 Вт через старый порт Quick Charge. Это солидный запас, гарантирующий, что смартфон будет заряжаться хотя бы относительно быстро от любой розетки. Жаль только, что остальные модели серии заряжаются не так быстро.

Итак, широкая поддержка быстрой зарядки доступна даже очень дорогим флагманам. OnePlus 13 добился того же, но в более доступной комплектации, и теперь пришло время для более доступных смартфонов, которые также смогут заряжаться быстро и универсально..

Ранее мы писали, что известный бренд смартфонов готовит сюрприз для пользователей. Китайская компания OnePlus планирует в следующем году расширить свою линейку смартфонов и планшетов. Планы амбициозные – к выпуску готовятся два компактных устройства (телефон и планшет), а также еще несколько флагманских смартфонов.