Названы страны, где солнечной энергии невероятно много: о какой части света речь

В июне 2025 года солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС, при этом несколько стран произвели рекордные объемы.

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Как минимум тринадцать стран ЕС установили новые месячные рекорды солнечной энергетики. В то же время ветроэнергетика в ЕС начала лето с высокой отдачей, показав рекордную генерацию в мае и июне, пишет издание ember-energy.org.

В июне 2025 года солнечная энергетика выработала 22,1% электроэнергии ЕС (45,4 ТВт⋅ч), больше, чем любой другой источник энергии. Это на 22% больше, чем в июне 2024 года. На втором месте оказалась атомная энергетика с 21,8% (44,7 ТВт⋅ч), за ней следует ветровая энергетика с 15,8% (32,4 ТВт⋅ч).

В июне 2025 года солнечная энергетика достигла новых максимумов в большинстве стран ЕС, при этом как минимум тринадцать стран зафиксировали самый высокий месячный показатель солнечной генерации. Эти рекорды во многом обусловлены продолжающимся строительством солнечных электростанций в последние годы, а также периодами жаркой и солнечной погоды. Солнечная энергия помогла энергосистеме ЕС справиться с возросшим спросом, вызванным аномальной жарой, охватившей континент в конце июня.

В этом году ветряные электростанции выработали 16,6% (33,7 ТВт·ч) и 15,8% (32,4 ТВт·ч) электроэнергии ЕС в мае и июне соответственно, что является рекордным показателем для этих месяцев. Хотя ветровые условия были основным фактором роста, новые мощности наращивались с июня 2024 года, при этом за этот период было введено в эксплуатацию несколько крупных морских ветровых электростанций.

В результате высокой доли возобновляемых источников энергии, доля угля в общем объеме электроэнергии ЕС в июне 2025 года достигла рекордно низкого уровня. Общая выработка электроэнергии на ископаемом топливе также была низкой в июне, но выросла по сравнению с первой половиной 2025 года, главным образом из-за необычно низкой выработки гидро- и ветроэнергии, а также растущего спроса.

В июне 2025 года доля угля в общем объеме электроэнергии ЕС составила всего 6,1% (12,6 ТВт·ч), что ниже показателя в июне 2024 года (8,8%). Две страны, на долю которых приходится подавляющее большинство угольной энергетики ЕС (79% в июне), в июне достигли рекордно низкого уровня: Германия выработала всего 12,4% (4,8 ТВт·ч) электроэнергии, а Польша — 42,9% (5,1 ТВт·ч). Четыре другие страны в июне зафиксировали самый низкий уровень угольной генерации: Чехия (17,9%), Болгария (16,7%), Дания (3,3%) и Испания (0,6%), которая приближается к поэтапному отказу от угля.

В июне 2025 года доля ископаемого топлива в общем объеме электроэнергии, выработанной в ЕС, составила 23,6% (48,5 ТВт·ч), что немного выше рекордно низкого показателя в 22,9% в мае 2024 года. Несмотря на эти низкие показатели в июне, объем выработки ископаемого топлива в первой половине 2025 года был на 13% выше (+45,7 ТВт·ч), чем в первой половине 2024 года, в основном благодаря увеличению объемов выработки газа, которые увеличились на 19% (+35,5 ТВт·ч).

Спрос на электроэнергию в целом продолжает расти. В первой половине 2025 года потребление электроэнергии в ЕС составило 1313 ТВт·ч, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. В пяти из первых шести месяцев 2025 года спрос был выше, чем в том же месяце 2024 года.

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