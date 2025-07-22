Названо країни, де сонячної енергії неймовірно багато: про яку частину світу йдеться

У червні 2025 року сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС, при цьому кілька країн виробили рекордні обсяги.

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Щонайменше тринадцять країн ЄС встановили нові місячні рекорди сонячної енергетики. Водночас вітроенергетика в ЄС почала літо з високою віддачею, показавши рекордну генерацію в травні та червні, пише видання ember-energy.org.

У червні 2025 року сонячна енергетика виробила 22,1% електроенергії ЄС (45,4 ТВт⋅год), більше, ніж будь-яке інше джерело енергії. Це на 22% більше, ніж у червні 2024 року. На другому місці опинилася атомна енергетика з 21,8% (44,7 ТВт⋅год), за нею йде вітрова енергетика з 15,8% (32,4 ТВт⋅год).

У червні 2025 року сонячна енергетика досягла нових максимумів у більшості країн ЄС, при цьому щонайменше тринадцять країн зафіксували найвищий місячний показник сонячної генерації. Ці рекорди багато в чому зумовлені триваючим будівництвом сонячних електростанцій останніми роками, а також періодами спекотної і сонячної погоди. Сонячна енергія допомогла енергосистемі ЄС впоратися зі збільшеним попитом, викликаним аномальною спекою, що охопила континент наприкінці червня.

Цього року вітряні електростанції виробили 16,6% (33,7 ТВт-год) і 15,8% (32,4 ТВт-год) електроенергії ЄС у травні та червні відповідно, що є рекордним показником для цих місяців. Хоча вітрові умови були основним фактором зростання, нові потужності нарощувалися з червня 2024 року, при цьому за цей період було введено в експлуатацію кілька великих морських вітрових електростанцій.

Внаслідок високої частки відновлюваних джерел енергії, частка вугілля в загальному обсязі електроенергії ЄС у червні 2025 року досягла рекордно низького рівня. Загальне вироблення електроенергії на викопному паливі також було низьким у червні, але зросло порівняно з першою половиною 2025 року, головним чином через незвично низьке вироблення гідро- і вітроенергії, а також зростаючий попит.

У червні 2025 року частка вугілля в загальному обсязі електроенергії ЄС становила лише 6,1% (12,6 ТВт-год), що нижче за показник у червні 2024 року (8,8%). Дві країни, на частку яких припадає переважна більшість вугільної енергетики ЄС (79% у червні), у червні досягли рекордно низького рівня: Німеччина виробила всього 12,4% (4,8 ТВт-год) електроенергії, а Польща — 42,9% (5,1 ТВт-год). Чотири інші країни в червні зафіксували найнижчий рівень вугільної генерації: Чехія (17,9%), Болгарія (16,7%), Данія (3,3%) та Іспанія (0,6%), яка наближається до поетапної відмови від вугілля.

У червні 2025 року частка викопного палива в загальному обсязі електроенергії, виробленої в ЄС, становила 23,6% (48,5 ТВт-год), що трохи вище за рекордно низький показник у 22,9% у травні 2024 року. Незважаючи на ці низькі показники в червні, обсяг вироблення викопного палива в першій половині 2025 року був на 13% вищим (+45,7 ТВт-год), ніж у першій половині 2024 року, здебільшого завдяки збільшенню обсягів виробітку газу, які збільшилися на 19% (+35,5 ТВт-год).

Попит на електроенергію загалом продовжує зростати. У першій половині 2025 року споживання електроенергії в ЄС становило 1313 ТВт-год, що на 2,2% більше, ніж минулого року. У п'яти з перших шести місяців 2025 року попит був вищим, ніж у тому ж місяці 2024 року.

Раніше ми писали, що сонячних панелей з Китаю стало занадто багато. Ціни на полікремній у Китаї зростають уже третій тиждень на тлі зусиль уряду з боротьби з надлишковими виробничими потужностями.