Телефоны и огнеметы Пабло Эскобара оказались фальшивками: в чем сознался глава Escobar Inc

Улоф Густафссон, бывший генеральный директор компании Escobar Inc, торговавшей смартфонами Escobar Fold 2, признал себя виновным в мошенничестве и финансовых махинациях в США.

Related video

Компания была основана братом покойного наркобарона Пабло Ескобара — Роберто Эскобаром. Подробности передает издание Courthouse News Service.

32-летнего бизнесмена родом из Швеции Улофа Густафссона, известного как "Эль Силенсио", арестовали в марте в Испании и экстрадировали в США, где он недавно предстал перед федеральным судом Лос-Анджелеса. Мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и почтового мошенничества, одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием почтовых средств, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег, одному пункту обвинения в сокрытии отмывания денег и одному пункту обвинения в международном сокрытии отмывания денег.

В частности, Улоф Густафссон признал, что рекламировал и продвигал на рынке под брендом Escobar огнемет, которую ранее выпускала The Boring Company Илона Маска под названием "Not a Flamethrower". Оригинальное изделие продавали за 500 долларов, а версия Escobar — всего за 249 долларов.

Огнеметы Escobar Inc (cверху) и Boring Company (cнизу) выглядят почти идентично Фото: tmz

Вот только сотни клиентов, оплативших доставку огнемета онлайн так его и не получили. Вместо этого Густафссон отправлял им по почте свидетельство о праве собственности, книгу или другие рекламные материалы Escobar Inc., чтобы имелась запись об отправке почтового отправления от компании клиенту. В ответ на жалобы клиентов просили доказать, что они не получили товар. В итоге деньги никто не вернул.

Помимо огнеметов, Густафссон также продавал, хотя и не поставлял, мобильные телефоны с брендом Эскобара, в том числе восстановленные позолоченные iPhone от Apple стоимостью 500 долларов.

Как пишет издание PC Mag, в декабре 2019 года Escobar inc начала продавать складной телефон Escobar Fold 1 за 399 долларов. На самом деле компания просто переупаковала Samsung Galaxy Fold стоимостью 2000 долларов с Пабло Эскобаром на заставке, добавляя немного золотой фольги.

Покупатели так и не дождались Escobar Fold 2, вместо этого им прислали книгу о Роберто Эскобаре и его планах завоевать рынок смартфонов. Предполагается, что Густаффсон присвоил деньги, ведь судебный документ свидетельствует, что в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года Густафссон перевел более 307 000 долларов.

Приговор Густаффсону должен быть вынесен 5 декабря. Ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы по каждому обвинению в мошенничестве и до 10 лет по каждому обвинению в отмывании денег.

Ранее Роберто Эскобар заявлял, что его гибкий смартфон Escobar Fold 1 был разработан раньше, чем у Samsung и Apple. Он также собирался подать коллективный иск против Apple в 2020 году, обвиняя компанию в мошенничестве.

Писали также, что Escobar Inc продавала восстановленные iPhone 11 Pro за 499 долларов. Помимо ремонта, смартфоны якобы еще и золотили.