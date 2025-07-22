Телефони та вогнемети Пабло Ескобара виявилися фальшивками: у чому зізнався глава Escobar Inc

Улоф Густафссон, колишній генеральний директор компанії Escobar Inc, що торгувала смартфонами Escobar Fold 2, визнав себе винним у шахрайстві та фінансових махінаціях у США.

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Компанію заснував брат покійного наркобарона Пабло Ескобара — Роберто Ескобар. Подробиці передає видання Courthouse News Service.

32-річного бізнесмена родом зі Швеції Улофа Густафссона, відомого як "Ель Сіленсіо", заарештували в березні в Іспанії та екстрадували до США, де він нещодавно постав перед федеральним судом Лос-Анджелеса. Чоловік визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та поштового шахрайства, за одним пунктом обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, за одним пунктом обвинувачення в шахрайстві з використанням поштових засобів, за одним пунктом обвинувачення у змові з метою вчинення відмивання грошей, за одним пунктом обвинувачення у приховуванні відмивання грошей та за одним пунктом обвинувачення в міжнародному приховуванні відмивання грошей.

Зокрема, Улоф Густафссон визнав, що рекламував і просував на ринку під брендом Escobar вогнемет, яку раніше випускала The Boring Company Ілона Маска під назвою "Not a Flamethrower". Оригінальний виріб продавали за 500 доларів, а версія Escobar — лише за 249 доларів.

Вогнемети Escobar Inc (зверху) і Boring Company (знизу) виглядають майже ідентично Фото: tmz

Ось тільки сотні клієнтів, які оплатили доставку вогнемета онлайн, так його і не отримали. Натомість Густафссон надсилав їм поштою свідоцтво про право власності, книжку або інші рекламні матеріали Escobar Inc., щоб був запис про відправлення поштового відправлення від компанії клієнту. У відповідь на скарги клієнтів просили довести, що вони не отримали товар. У підсумку гроші ніхто не повернув.

Крім вогнеметів, Густафссон також продавав, хоча і не постачав, мобільні телефони з брендом Ескобара, зокрема відновлені позолочені iPhone від Apple вартістю 500 доларів.

Як пише видання PC Mag, у грудні 2019 року Escobar inc почала продавати складаний телефон Escobar Fold 1 за 399 доларів. Насправді компанія просто перепакувала Samsung Galaxy Fold вартістю 2000 доларів з Пабло Ескобаром на заставці, додаючи трохи золотої фольги.

Покупці так і не дочекалися Escobar Fold 2, натомість їм надіслали книжку про Роберто Ескобара та його плани завоювати ринок смартфонів. Припускають, що Густаффсон привласнив гроші, адже судовий документ свідчить, що в період із грудня 2019 року по червень 2020 року Густафссон переказав понад 307 000 доларів.

Вирок Густаффсону мають винести 5 грудня. Йому загрожує до 20 років федеральної в'язниці за кожним обвинуваченням у шахрайстві і до 10 років за кожним обвинуваченням у відмиванні грошей.

Раніше Роберто Ескобар заявляв, що його гнучкий смартфон Escobar Fold 1 був розроблений раніше, ніж у Samsung і Apple. Він також збирався подати колективний позов проти Apple у 2020 році, звинувачуючи компанію в шахрайстві.

Писали також, що Escobar Inc продавала відновлені iPhone 11 Pro за 499 доларів. Крім ремонту, смартфони нібито ще й золотили.