Роберто Эскобар собирается продавать новинку за 349 долларов

Родной брат всемирно известного наркобарона Пабло Эскобара, Роберто, выпустил собственный складной смартфон под названием "Escobar Fold 1". Об этом сообщает Digital Trends.

Как и Samsung Galaxy Fold, смартфон Escobar Fold 1 имеет гибкий экран, который позволяет трансформировать его в планшет. Но Роберто Эскобар утверждает, что его гибкий смартфон был разработан раньше, чем у Samsung и Apple.

"Я уже говорил многим людям, что обойду Apple и сделаю это. Я отказался от сети магазинов, чтобы иметь возможность продавать свой складывающийся смартфон всего за 349 долларов. Его аналоги от Samsung и других компаний стоят в магазинах тысячи долларов. Но моя цель – победить Apple", – заявил Эскобар.

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Также он подчеркнул, что планирует подать коллективный иск против Apple в следующем году.

"Они (Apple, – ред.) мошенники, и сейчас мы готовим коллективный иск. Компания обманывает людей, продавая им бесполезные телефоны по завышенной цене. Прежде, чем мои адвокаты займутся ими, я хотел показать, что мой продукт намного лучше. 6 января 2020 года будет подан коллективный иск на 30 млрд долларов в суды Калифорнии. Мы хотим, чтобы компания вернула людям часть своей нелегальной прибыли. Я потратил 1 млн долларов на адвокатов, чтобы подать иск", – добавил Эскобар.

Escobar Fold 1 работает на системе Android 9.0 и имеет процессор Octa-Core 2,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 8, две камеры с разрешением 16 и 20 мегапикселей и 7,8-дюймовый экран AMOLED FHD+ в сложенном состоянии. Смартфон может работать на две SIM-карты.

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