Уничтожение ОПК России: почему украинским дронам сложно поражать военные заводы врага

С 2023 года украинские дальнобойные дроны начали атаковать объекты военной инфраструктуры на территории России, однако сегодня поразить их стало гораздо сложнее.

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Сначала главными целями были нефтеперерабатывающие заводы, а затем Силы обороны начали бить по военно-промышленному комплексу. Основатель OSINT-сообщества "Киберборошно" Вадим Глушко проанализировал эффективность и проблемы атак БПЛА в статье, опубликованной медиа "Межа".

В 2023-м и в начале 2024-го украинские дроны методично поражали энергетические объекты, продемонстрировав способность остановить часть нефтеперерабатывающей промышленности РФ. Во время взаимной паузы между ударами по энергетике Силы обороны сместили фокус на оборонно-промышленный комплекс.

Такие объекты защищены значительно лучше, поэтому вывод их из строя нужно бить дальше, точнее и эффективнее. Повреждение завода еще не означает, что он остановит свою работу.

В начале полномасштабной войны россияне не ожидали ударов по своему глубокому тылу, поэтому сам факт того, что дрон пролетел мимо системы ПВО и оказался далеко от границы вызвал сильный психологический эффект. Впоследствии успехом считали, когда отдельные БПЛА попадали в важные цели. Сейчас таким уже никого не удивишь, украинцы ожидают системных ежедневных ударов, которые приводят к остановке производств, пожару, детонации и так далее.

Если повреждения резервуара достаточно для нанесения значительного ущерба НПЗ, то объекты ВПК значительно устойчивее. К примеру, производитель танков "Уралвагонзавод" имеет сложную структуру, где каждый критически важный процесс изолирован, и пожар в одном цехе не распространяется на другие. Ценные сборочные линии спрятаны глубоко внутри за вспомогательными зданиями.

Генеральный план "Уралвагонзавода" в России Фото: Mezha.Media

Энергетические и логистические артерии дублируются, работают как минимум две котельные и три параллельные магистрали. Поэтому даже если одна линия выходит из строя, остальные подхватывают нагрузку. Стены между корпусами выполняют роль бетонных фильтров: взрыв в соседнем пролете отсекается брандмауэром, а линии с обеих сторон продолжают работать.

"Это не крепость с одним мостом-подъемником, а целая система шлюзов: выбить один — еще не значит затопить все", — пояснил эксперт.

Значительную роль играет удаленность объектов ВПК от Украины. Во времена Второй мировой войны большинство военных заводов перенесли глубоко в тыл, чтобы врагу было сложнее до них достать. Тот же "Уралвагонзавод" находится в Нижнем Тагиле, в 1700 км от российско-украинской границы.

ВС РФ все чаще устанавливают непосредственно на территории критических объектов зенитно-ракетные комплексы, в частности "Панцирь", который оказался одним из самых эффективных средств против украинских дронов. Для лучшего обзора их размещают на специальных башнях или насыпях. Кроме того, комплексы ПВО ставят и в жилых районах.

Комплекс ПВО "Панцирь", установленный на металлической башне в России

Дополнительно россияне устанавливают конструкции над крышами и по периметру зданий. Это могут быть металлические сетки или экраны из легких материалов. Главная их задача — физически задержать БПЛА на пути к цели и уменьшить вероятность поражения.

Впрочем, благодаря модификации украинских дронов, такая защита не всегда спасает. Так завод "Энергия" в городе Елец в ночь на 15 июля был поражен несмотря на сетки.

Россия начинает перенимать и средства для борьбы с БПЛА, которые придумала Украина. В частности, на отдельных направлениях враг внедряет мобильно-огневые группы — подобные тем, что сбивают "Шахеды". Кроме того, на некоторых предприятиях набирают добровольцев для создания экипажей зенитных FPV-дронов, которые должны перехватывать беспилотники вблизи объектов.

Как отмечает аналитик, на эффективность так называемых дипстрайков влияют не только технические характеристики БПЛА, а еще тактика применения, качество разведки и целеуказания, уровень подготовки операторов, погодные условия, время суток, сезонные факторы и тому подобное. Поэтому Силы обороны Украины используют модели БПЛА с разной скоростью, дальностью, весом боевой части.

Если раньше в центре внимания был условно "универсальный" АН-196 "Лютый" и меньший "Бобер", то сейчас на сцене появляются новые изделия. Например, FP-1 — БПЛА, который недавно успешно попал по Краснозаводскому химическому заводу.

Кроме моделей с традиционными винтовыми двигателями, развивается направление реактивных дронов, которые довольно похожи на крылатые ракеты. Среди таких самых известных являются "Пекло" и "Паляниця". Турбореактивные двигатели обеспечивают таким беспилотникам скорость более 600 км/ч и затрудняют перехват.

Даже когда БПЛА не уничтожают цели, то наносят России ущерб другими путями. Каждая отраженная атака стоит сотни миллионов долларов, которые приходится тратить на ракеты ПВО, сетки, насыпи, перестройку логистики. Между тем авиакомпании и аэродромы теряют миллиарды, когда закрываются во время воздушных тревог.

Реагируя на удары по одному объекту, российская армия вынуждена оттягивать силы ПВО, что создает коридоры к другим. При этом массовые атаки некоторые военные объекты снижали свою активность, а гражданские россияне паниковали.

Накануне дроны атаковали город Милерово, где действует военный аэродром ВС РФ. Оттуда россияне часто запускают "Шахеды" по Украине.