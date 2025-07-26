Лучшие телевизоры с экраном 75 дюймов: бюджетные, средние и топовые модели (фото)

В рейтинг попали следующие устройства: лучший в целом LG OLED77C4, лучший в соотношении цена/качество Hisense 75U7N и лучший бюджетник TCL 75C805.

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Эксперты издания techradar.com решили выяснить, какие телевизоры с экраном 75 дюймов самые лучшие на рынке. И вот к каким выводам они пришли.

1. LG OLED77C4. Лучший телевизор в целом

LG C4 предлагает большой OLED-экран по более доступной цене, чем премиальные OLED-телевизоры, такие как Samsung S95D. Он отличается превосходным качеством изображения, отличными игровыми функциями и производительностью, а также привлекательным дизайном.

Качество изображения — одна из главных особенностей C4. Во время тестирования он продемонстрировал отличную контрастность и детализацию, а также яркие и насыщенные цвета. По сравнению с предшественником, LG C3, он обладает повышенной яркостью, что обеспечивает более насыщенные и яркие HDR-изображения.

Телевизор LG OLED77C4 Фото: whathifi.com

Игры — одна из сильных сторон устройства. LG C4 оснащен четырьмя разъемами HDMI 2.1, имеет частоту обновления 144 Гц, автоматическим режимом низкой задержки, поддержкой игр Dolby Vision, оптимизатором игр LG, который подбирает наиболее подходящие настройки для игровых сессий.

C4 использует новейшую версию собственной платформы LG для смарт-телевизоров webOS 24, главное меню которой было урезано и оптимизировано для удобства навигации. Кроме того, он поддерживает такое функции, как чат-бот на основе искусственного интеллекта для решения технических проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, а также широкий спектр стриминговых сервисов.

Характеристики:

Размер экрана: 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма

Частота обновления: 144 Гц

Технология панели: OLED

Smart TV: webOS 24

Форматы HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

2. Hisense 75U7N. Лучший в соотношении цена/качество

Модель U7N обеспечит практически все необходимое, включая красочное и сбалансированное изображение с высокой детализацией, практически полный набор игровых функций и отличную производительность.

Этот телевизор обеспечивает впечатляющие текстуры и детализацию, яркие и насыщенные цвета и высокий контраст, особенно при воспроизведении 4K-видео. Хотя у него есть некоторые проблемы с засветкой (особенно при просмотре не по центру), и для достижения наилучшего качества изображения требуется определенная настройка, качество изображения U7N за его цену сложно оспорить, уверены тестировщики.

Телевизор Hisense 75U7N Фото: uk.pcmag.com

Модель подходит для игр, предлагая такие функции, как Dolby Vision, VRR (с поддержкой HDMI, AMD FreeSync и Nvidia GSync) и частоту обновления до 4K 144 Гц. Он также обеспечивает великолепное качество изображения и производительность в играх.

Хотя U7N не лишен компромиссов — у него посредственное качество встроенного звука и требуется небольшая настройка изображения, — этот телевизор Hisense предлагает практически непревзойденное соотношение цены и качества.

Характеристики:

Размеры экрана: 55, 65, 75 и 85 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: QLED с мини-светодиодной подсветкой

Smart TV: Google TV

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

3. TCL 75C805. Лучший бюджетный телевизор

TCL C805 — это детализированное изображение (благодаря мини-светодиодной подсветке, что редкость в бюджетной ценовой категории), отличный набор игровых функций и легкий, но прочный корпус — все это по очень доступной цене.

C805 впечатлил деталями и текстурами, яркими и насыщенными цветами, плотным уровнем черного и впечатляющим контрастом. Важно отметить, что мини-светодиодная подсветка обеспечивает улучшенное локальное затемнение и равномерность черного (способность равномерно отображать темные тона по всему экрану), что идеально подходит для большого 75-дюймового телевизора. Хотя динамика нестабильна и не воспроизводится на спортивных состязаниях и динамичных сценах, эксперты отметили, что в этом ценовом диапазоне сложно разочароваться в изображении C805.

Телевизор TCL 75C805 Фото: TCL

C805 также оснащен множеством игровых функций, присущих более дорогим моделям, включая 4K 120 Гц, поддержку Dolby Vision, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM, что делает его отличным выбором для игр на большом экране при ограниченном бюджете.

Минус в том, что C805 не обладает качественным встроенным звуком, как у более дорогих телевизоров.

Характеристики:

Размеры экрана: 50, 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов

Разрешение: 4K

Технология панели: LED

Smart TV: Tizen

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Ранее мы писали, что новый телевизор от Hisense оказался лучше любого другого. Модель Hisense 116UX имеет экран с диагональю 116 дюймов и оснащен фирменной технологией подсветки — RGB-MiniLED.