Найкращі телевізори з екраном 75 дюймів: бюджетні, середні та топові моделі (фото)

До рейтингу потрапили такі пристрої: найкращий загалом LG OLED77C4, найкращий у співвідношенні ціна/якість Hisense 75U7N і найкращий бюджетник TCL 75C805.

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Експерти видання techradar.com вирішили з'ясувати, які телевізори з екраном 75 дюймів найкращі на ринку. І ось до яких висновків вони дійшли.

1. LG OLED77C4. Найкращий телевізор загалом

LG C4 пропонує великий OLED-екран за доступнішою ціною, ніж преміальні OLED-телевізори, такі як Samsung S95D. Він вирізняється чудовою якістю зображення, відмінними ігровими функціями та продуктивністю, а також привабливим дизайном.

Якість зображення — одна з головних особливостей C4. Під час тестування він продемонстрував відмінну контрастність і деталізацію, а також яскраві та насичені кольори. Порівняно з попередником, LG C3, він має підвищену яскравість, що забезпечує більш насичені та яскраві HDR-зображення.

Телевізор LG OLED77C4 Фото: whathifi.com

Ігри — одна із сильних сторін пристрою. LG C4 оснащений чотирма роз'ємами HDMI 2.1, має частоту оновлення 144 Гц, автоматичним режимом низької затримки, підтримкою ігор Dolby Vision, оптимізатором ігор LG, який підбирає найбільш підходящі налаштування для ігрових сесій.

C4 використовує новітню версію власної платформи LG для смарт-телевізорів webOS 24, головне меню якої було урізано та оптимізовано для зручності навігації. Крім того, він підтримує такі функції, як чат-бот на основі штучного інтелекту для розв'язання технічних проблем, з якими можуть зіткнутися користувачі, а також широкий спектр стрімінгових сервісів.

Характеристики:

Розмір екрана: 42, 48, 55, 65, 77 і 83 дюйми

Частота оновлення: 144 Гц

Технологія панелі: OLED

Smart TV: webOS 24

Формати HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

2. Hisense 75U7N. Найкращий у співвідношенні ціна/якість

Модель U7N забезпечить практично все необхідне, включно з барвистим і збалансованим зображенням з високою деталізацією, практично повним набором ігрових функцій і чудовою продуктивністю.

Цей телевізор забезпечує вражаючі текстури і деталізацію, яскраві і насичені кольори і високий контраст, особливо при відтворенні 4K-відео. Хоча у нього є деякі проблеми із засвіченням (особливо при перегляді не по центру), і для досягнення найкращої якості зображення потрібне певне налаштування, якість зображення U7N за його ціну складно оскаржити, впевнені тестувальники.

Телевізор Hisense 75U7N Фото: uk.pcmag.com

Модель підходить для ігор, пропонуючи такі функції, як Dolby Vision, VRR (з підтримкою HDMI, AMD FreeSync і Nvidia GSync) і частоту оновлення до 4K 144 Гц. Він також забезпечує чудову якість зображення і продуктивність в іграх.

Хоча U7N не позбавлений компромісів — у нього посередня якість вбудованого звуку і потрібне невелике налаштування зображення, — цей телевізор Hisense пропонує практично неперевершене співвідношення ціни та якості.

Характеристики:

Розміри екрана: 55, 65, 75 і 85 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QLED з міні-світлодіодним підсвічуванням

Smart TV: Google TV

Підтримка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

3. TCL 75C805. Найкращий бюджетний телевізор

TCL C805 — це деталізоване зображення (завдяки міні-світлодіодному підсвічуванню, що є рідкістю в бюджетній ціновій категорії), чудовий набір ігрових функцій і легкий, але міцний корпус — усе це за дуже доступною ціною.

C805 вразив деталями і текстурами, яскравими і насиченими кольорами, щільним рівнем чорного і вражаючим контрастом. Важливо відзначити, що міні-світлодіодне підсвічування забезпечує поліпшене локальне затемнення і рівномірність чорного (здатність рівномірно відображати темні тони по всьому екрану), що ідеально підходить для великого 75-дюймового телевізора. Хоча динаміка нестабільна і не відтворюється на спортивних змаганнях і динамічних сценах, експерти відзначили, що в цьому ціновому діапазоні складно розчаруватися в зображенні C805.

Телевізор TCL 75C805 Фото: TCL

C805 також оснащений безліччю ігрових функцій, притаманних дорожчим моделям, включно з 4K 120 Гц, підтримкою Dolby Vision, VRR (включно з AMD FreeSync Premium Pro) і ALLM, що робить його чудовим вибором для ігор на великому екрані при обмеженому бюджеті.

Мінус у тому, що C805 не володіє якісним вбудованим звуком, як у більш дорогих телевізорів.

Характеристики:

Розміри екрана: 50, 55, 65, 75, 85 і 98 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Технологія панелі: LED

Smart TV: Tizen

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Раніше ми писали, що новий телевізор від Hisense виявився кращим за будь-який інший. Модель Hisense 116UX має екран з діагоналлю 116 дюймів і оснащений фірмовою технологією підсвічування — RGB-MiniLED.