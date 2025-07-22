Новий телевізор Hisense виявився кращим за будь-який інший за одним ключовим параметром (фото)

Hisense 116UX має екран із діагоналлю 116 дюймів і оснащений новою технологією підсвічування — Hisense RGB-MiniLED.

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Технологія підсвічування була розроблена для поліпшення передачі кольору, яка в поєднанні з високою яскравістю створює ідеальне зображення, пише видання techradar.com.

Виділяє ТВ-панель на тлі інших подібних пристроїв не тільки значний розмір, а й наявність підсвічування RGB-MiniLED, яке перетворює підсвічування, що локально затемнюється, завдяки використанню червоних, зелених і синіх світлодіодів (понад 20 000 штук) замість стандартних синіх і білих. Це, за заявою компанії, забезпечує "найреалістичнішу передачу кольору" з "надчітким контрастом і найчистішими відтінками".

Однак зображення — це не тільки колір. Компанія стверджує, що фірмовий процесор Hi-View AI Engine X, керований нейронними мережами, аналізує та покращує зображення в режимі реального часу, гарантуючи найкращу якість картинки. Anti-Reflection Pro — спеціальне покриття рідкокристалічного шару екрана, — зменшує відблиски та віддзеркалення. А оскільки панель підтримує змінну частоту оновлення до 165 Гц, можна насолоджуватися іграми.

Телевізор Hisense 116UX Фото: techradar.com

Під час тестів вдалося з'ясувати, що яскравість SDR доходить до 6014 ніт, а яскравість HDR — до 5441 ніт у режимі Filmmaker. Також 116UX покрив 99,39% колірного охоплення UHDA-P3 і 92,64% ширшого охоплення BT.2020.

Що стосується вхідної затримки в іграх, то результат у 14,6 мс трохи вищий, ніж у найкращих ігрових телевізорів Samsung і LG (які часто перебувають у діапазоні 9 мс).

Тестувальник помітив проблему, що періодично виникає з динамічними сценами. У режимі "Кінорежисер" зображення ставало трохи розмитим, коли на екрані багато подій.

Також важливо дуже уважно поставитися до розміщення 116UX. Через великий розмір телевізора потрібно сидіти досить далеко від екрана, щоб побачити все якнайкраще. Стільці в тестовій установці Hisense розташовувалися на відстані 2,1-2,4 м, і цього виявилося недостатньо — навіть ідеально відрендерені 4K-зображення з такої відстані часто мали незграбний вигляд. З відстані 3,6-4,5 м зображення виглядало набагато чіткішим. Проте у 116UX є несподівана перевага. Завдяки його розмірам перед екраном може розміститися набагато більше людей, не сідаючи під занадто великим кутом і не бачачи розмите зображення. І не доведеться турбуватися про віддзеркалення та відблиски, оскільки технологія Anti-Reflection Pro справді допомогла, знизивши і те, і інше до практично непомітного стану, навіть за ввімкненого на повну потужність верхнього освітлення.

Крім підставки, розміри пристрою становлять 103,6 x 58,6 x 1,6 дюйма (2631 x 1488 x 41 мм), а вага — трохи менше ніж 102 кг (без упаковки). Ціна телевізора — 30 000 доларів США.

Раніше ми писали про найкращі телевізори 2025 року. Експерти провели масштабне тестування сучасних телевізорів, оцінивши їх за низкою параметрів. До списку найкращих потрапили моделі від LG, Hisense, TCL, Samsung і Sony.