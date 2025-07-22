Новый телевизор Hisense оказался лучше любого другого по одному ключевому параметру (фото)

Hisense 116UX имеет экран с диагональю 116 дюймов и оснащен новой технологией подсветки — Hisense RGB-MiniLED.

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Технология подсветки была разработана для улучшения цветопередачи, которая в сочетании с высокой яркостью создает идеальное изображение, пишет издание techradar.com.

Выделяет ТВ-панель на фоне остальных подобных устройств не только внушительный размер, но и наличие подсветки RGB-MiniLED, которая преобразует локально затемняющуюся подсветку за счет использования красных, зеленых и синих светодиодов (более 20 000 штук) вместо стандартных синих и белых. Это, по заявлению компании, обеспечивает "наиболее реалистичную цветопередачу" с "сверхчетким контрастом и чистейшими оттенками".

Однако изображение — это не только цвет. Компания утверждает, что фирменный процессор Hi-View AI Engine X, управляемый нейронными сетями, анализирует и улучшает изображение в режиме реального времени, гарантируя наилучшее качество картинки. Anti-Reflection Pro — специальное покрытие жидкокристаллического слоя экрана, — уменьшает блики и отражения. А поскольку панель поддерживает переменную частоту обновления до 165 Гц, можно наслаждаться играми.

Телевизор Hisense 116UX Фото: techradar.com

В ходе тестов удалось выяснить, что яркость SDR доходит до 6014 нит, а яркость HDR — до 5441 нит в режиме Filmmaker. Также 116UX покрыл 99,39% цветового охвата UHDA-P3 и 92,64% более широкого охвата BT.2020.

Что касается входной задержки в играх, то результат в 14,6 мс немного выше, чем у лучших игровых телевизоров Samsung и LG (которые часто находятся в диапазоне 9 мс).

Тестировщик заметил периодически возникающую проблему с динамичными сценами. В режиме "Кинорежиссер" изображение становилось немного размытым, когда на экране много событий.

Также важно очень внимательно отнестись к размещению 116UX. Из-за большого размера телевизора нужно сидеть довольно далеко от экрана, чтобы увидеть все наилучшим образом. Стулья в тестовой установке Hisense располагались на расстоянии 2,1–2,4 м, и этого оказалось недостаточно — даже идеально отрендеренные 4K-изображения с такого расстояния часто выглядели угловатыми. С расстояния 3,6–4,5 м изображение выглядело гораздо четче. Тем не менее, у 116UX есть неожиданное преимущество. Благодаря его размерам перед экраном может разместиться гораздо больше людей, не садясь под слишком большим углом и не видя размытое изображение. И не придется беспокоиться об отражениях и бликах, поскольку технология Anti-Reflection Pro действительно помогла, снизив и то, и другое до практически незаметного состояния, даже при включенном на полную мощность верхнем освещении.

Не считая подставки, размеры устройства составляют 103,6 x 58,6 x 1,6 дюйма (2631 x 1488 x 41 мм), а вес — чуть менее 102 кг (без упаковки). Цена телевизора — 30 000 долларов США.

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