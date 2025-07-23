Cтоит ли покупать подержанные солнечные панели: эксперты назвали выгоды, цены и риски

Многие люди покупают бывшие в употреблении солнечные панели. Это может сэкономить немало денег, но одновременно принести много проблем.

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Новый владелец может унаследовать уже возникшие неполадки модулей, связанные с эффективностью и работоспособностью оборудования. Финансовая компания Nerd Wallet оценила затраты и риски при покупке подержанных солнечных панелей.

Проблемы подержанных солнечных панелей

Состоятельные домовладельцы время от времени обновляют свои солнечные электростанции по мере того, как на рынке появляются более производительные модули. Нужно понимать, что оборудование, уже проработавшее некоторое время, скорее всего, быстрее износится и потребует ремонта.

Кроме того, старые модели не будут работать так же эффективно, как усовершенствованные новые. Подержанные модули могут иметь скрытые повреждения, которые нельзя просто так увидеть. Покупая панели, бывшие в употреблении, можно столкнуться с убытками в долгосрочной перспективе.

Не все бывшие в употреблении солнечные панели имеют подробную историю обслуживания. Если оборудование обслуживалось ненадлежащим образом, их эффективность может начать снижаться раньше ожидаемого срока.

Стоимость солнечных панелей Б/У

Подержанные солнечные панели обычно продаются дешевле — от 50% до 70% от стоимости новых. Конечная цена зависит от ряда факторов, таких как возраст и состояние.

В США средняя цена подержанной солнечной панели колеблется от 0,05 до 0,60 доллара за ватт. Это около 20 долларов за весьма старую солнечную панель мощностью 200 Вт (в самом дешевом варианте) и до 300 долларов за подержанную солнечную панель мощностью 500 Вт в гораздо лучшем состоянии.

Чем ниже стоимость, тем меньшей производительности стоит ожидать. Например, в одном из объявлений онлайн-магазина Sunhub описана подержанная солнечная панель SunPower мощностью 327 Вт с номинальным КПД 20% и возрастом более 10 лет. При запрашиваемой цене в 85 долларов цена солнечной панели составляет 0,26 доллара за ватт.

Для сравнения, солнечная панель Panasonic мощностью 325 Вт, выпущенная всего год назад с номинальной эффективностью 19,4% стоит 159 долларов, то есть почти 0,49 доллара за ватт. Несмотря на немного меньший КПД, панель Panasonic может производить больше энергии и, вероятно, будет терять эффективность медленнее, чем панель SunPower, поскольку она более новая.

При выборе солнечной панели нужно обратить внимание на:

возраст — чем старше оборудование, тем оно, скорее всего, дешевле;

состояние — чем лучше, тем дороже;

эффективность — оборудование, которое может производить больше энергии, вероятно, будет стоить дороже;

бренд — некоторые панели работают лучше, даже если они побывали в употреблении;

совместимость — не все модели совместимы с одним и тем же оборудованием, существуют разные типы разъемов, номинальные напряжения и способ крепления системы на крыше.

Когда разумно покупать солнечные панели Б/У

Бывшие в употреблении солнечные панели могут быть хорошим вариантом, если бюджет на покупку небольшой. Солнечная электростанция в любом случае стоит недешево, даже если покупать не новое оборудование.

Старые солнечные панели, вероятно, менее эффективны, чем новейшие модели, поэтому не стоит рассчитывать на максимальную производительность. Если каждый процент эффективности не играет роли, то можно взять и подержанные.

Имеет также смысл взять подержанные панели на небольшой срок, рассчитывая через несколько лет или даже раньше заменить их новыми. Кроме того, это разумный выход, если нужно заменить поврежденный элемент уже имеющейся системы, главное подобрать модель, близкую по характеристикам.

Ранее стало известно о технологии, которая улучшает работу солнечных панелей на крышах. Она использует энергию ветра для постоянной очистки поверхности от пыли.